El dato curioso de Emilia Mernes que nadie sabía: reveló su truco para no llorar

Emilia Mernes se ha transformado en una de las cantantes argentinas más reconocidas a nivel mundial. Con hits como “La chain” y “Cuatro veinte” la intérprete de Nogoyá logró un gran éxito tanto en Argentina como en España. Es por eso que recientemente estuvo presente en algunos programas de la televisión española y reveló un dato suyo que nadie sabía.

Durante su visita al programa Martínez y hermanos, Emilia Mernes confesó que es una persona muy sensible. “Yo lloro mucho. Soy una persona llorona”, admitió frente a las cámaras. A continuación, decidió contar una anécdota que sorprendió a todos los presentes en el estudio.

“Me pasó antes de tener que salir a dar un show y estar pensando ‘dale Emilia, sos fuerte’”, comenzó diciendo. Luego reveló su truco para no quebrarse. “Para cambiar la mentalidad, ponerme fuerte y segura, me decía ‘dale que sos Rihanna’ me decía cosas lindas a mí misma y ahí pude salir”, dijo como una gran profesional.

Por su parte, el conductor sorprendido bromeó con la argentina. “¿O sea que tu truco para dejar de llorar es: eres RIhanna?”, repreguntó tratando de procesar la información. “Estás viendo Titanic, se está hundiendo y tú ‘eres Rihanna, eres Rihanna’”, dijo actuando de manera graciosa.

Emilia Mernes lanzó “Jagger”, su nueva canción

Luego de varios meses sin sacar música de manera solista, la cantante argentina estrenó “Jagger”, su nueva canción. A través de su cuenta de TikTok, Emilia Mernes compartió un adelanto del tema mientras hacía la coreografía acompañada por su grupo de bailarinas y enloqueció a sus fans.