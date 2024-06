Julieta Poggio criticó la música para los preadolescentes: “Letras obscenas y gestos raros”

Julieta Poggio es una cantante, bailarina, actriz y modelo argentina de 22 años, que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022-23, donde consiguió el tercer puesto y el cariño del público, no solo de grandes, sino que también de niños y adolescentes.

El éxito de Julieta Poggio Foto: instagram

Entre los diferentes trabajos de Julieta Poggio, uno de los más importantes es “Zoom, acércate más”, junto a su hermana Lolo y Juli Marin. Está dedicado a la preadolescencia y no solo realizaron canciones, sino que también trends de TikToks y videos con mensajes alentadores sobre temáticas que atraviesan en dicha etapa.

Julieta Poggio y el éxito de “Zoom, acercate más” Foto: instagram

En esta ocasión, Julieta asistió a “Nadie dice nada”, el programa de Luzu TV y contó a dónde está apuntando el proyecto e hizo una crítica a las canciones que escuchan actualmente los preadolescentes. “Yo soy profe de danza, de ballet y jazz, y cuando daba seminarios de danza era tan complicado elegir una canción que no tenga letras obscenas, que no tenga palabras feas y que no requiera tocar una parte de tu cuerpo”.

“Está tan normalizado verlo en TikTok, verlas haciendo esos gestos. Entonces, sentía que era la preadolescencia, un lugar donde no había nada, no había contenido, y lo que tiene ‘Zoom’ son canciones re copadas de reggaeton y cumbia”, agregó Poggio.

Luego explicó que los adolescentes conocen canciones que no son acordes a su edad: “Las chicas conocen, son los temas que cantan, pero no está bueno quemar etapas y si cantar algo que tenga un lindo mensaje y que sea canchero. Zoom habla de la amistad, de los cambios en la adolescencia, aprender a decir que no y qué pasa cuando te gosthean”.

Qué es “Shubarundum”, la canción de Julieta Poggio que todos cantan

Una de las canciones de “Zoom, acércate más” cantada por Julieta Poggio se volvió viral, “Nuestra amistad - Shubarundum”, y la cantan grandes y chicos. Por eso, en su paso por Luzu TV no perdió la oportunidad de cantarla. Teniendo en cuenta que tiene un ritmo muy pegadizo.