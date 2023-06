Roberto Sánchez: “Hay una voluntad hay una voluntad de cambio que estoy seguro que se va a expresar en el día de hoy este, en en las urnas”

Durante la mañana de este domingo, el Diputado Nacional y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez emitió su voto en la ciudad de Concepción, de donde es oriundo.

“Hemos cumplido, hemos sido acompañado por con mi hijo. La verdad, contento de de poder cumplir con el deber cívico que tenemos todos los ciudadanos. Poder elegir nuestras autoridades, en este caso, en la provincia, por cuatro años, por venir”, destacó luego de sufragar.

Sobre el desarrollo de los comicios sostuvo que se están llevando adelante “con muchas dificultades, dificultades, los vemos que ha empezado muy complicado, sobre todo a la mañana, que en muchos casos no se presentaron los presidentes mesas, muchas dificultades para abrir las mesas. En algunos lugares, también las urnas no llevaron el voto testigo nuestro, entonces, por tal motivo, no no dejaron pasar a a los fiscales de nuestro espacio, pero, bueno, están haciendo los trámites, hay que ir a la junta electoral que oficialicen el voto y llevarlo a la escuela para que el presidente de mesa autorice a nuestro fiscal y aparte, muchas falta de permisividad, la verdad, dejó mucho que desear toda la organización”.

”Tenemos todas, todas las expectativas, sabemos que Tucumán necesita los nuevos aires, nuevas esperanzas, nuevos cambios y nosotros tenemos toda la esperanza puesta en que la la provincia de Tucumán pueda cambiar para mejor. Nosotros estamos con toda la confianza, lo hemos visto a lo largo y lo ancho de toda la provincia, el haber transitado, las 93 comunas y los municipios, todos los parajes tienen más de ciento cincuenta parajes, la provincia de Tucumán, de la capital misma, de los distintos circuitos, y hay una voluntad de cambio que estoy seguro que se va a expresar en el día de hoy en las urnas, así que estamos con mucha expectativa”, aseguró Sánchez.

Por último, detalló que esperará los resultados de los comicios en la capital tucumana y no en su ciudad natal.