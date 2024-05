José Hugo Saab: Calificó de aberración presentaciones de un fiscal federal

El secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán, contador José Hugo Saab explicó su posición sobre la “megacausa UNT-YMAD”, señalando que el es citado como testigo. Además, se refirió a tres presentaciones que realizó el fiscal general de la Justicia Federal, doctor Gustavo Gómez, que las calificó de “aberraciones” al no existir ningún juicio sobre el.

Esto es lo que dijo el licenciado en Ciencias Politicas y uno de los más influyentes dirigentes en la actividad universitaria local en el programa “Tucumán con todo”.

-Su impresión sobre esta reunión preliminar y el inicio del juicio en el caso YMAD.

-Lo sigo simplemente por los medios de comunicación ya que yo en ese juicio, solamente estoy citado o voy a ser citado en carácter de testigo, por pedido de una de las partes, que creo, tengo entendido que es el abogado del contador Luis Saca, que me puso en el listado de testigos. Así que no lo sigo más que através de los medios de comunicación.

Creo firmemente en la justicia y que esto va a llevar a buen término. Sí me pareció muy raro que me involucren en algunos medios digitales en un proceso que no tengo absolutamente nada que ver. Y me parece raro además porque en esa gestión a mí me pidieron la renuncia.

Y quiero hacer la salvedad que no fue el ex rector Juan Cerisola, con quien mantenía una excelente relación y siempre se comportó como un caballero para conmigo y trabajamos mucho juntos. Y no su entorno, que tuve serias dificultades con su entorno y me pidieron la renuncia. Así que mal podría yo estar involucrado en un tema que, intentaron, reitero, periodísticamente, involucrarme y un fiscal, que en varias oportunidades, la Cámara (Federal de Apelaciones) rechazó este tipo de acusación que no tiene sentido. Y, otra cosa, que me llamó poderosamente la atención y que también me dolió mucho, porque tengo familia, estos titulares de pedido de captura, cuando saben que no estoy involucrado, en primer lugar y, en segundo lugar, que saben a dónde trabajo, a dónde vivo, a dónde desayuno los días domingos.

Por ahí lo cruza a usted caminando. Así que me parece todo muy raro y traído de los pelos. Confío plenamente en la justicia.

-No hay ningún proceso?

-Absolutamente ninguno, por qué debería haber una distinción: de ninguna manera lo puede ver, es decir jurídicamente una aberración y más una aberración viniendo de una persona importante dentro del esquema de la justicia. No que salga con esto de pedido de detención y que se hagan eco estos medios.

-Fiscal Gómez.

-Sí él. sí sí él hizo tres presentaciones. La primera fue rechazada por el Juzgado Nº1. La segunda pidió una ampliatoria: fue rechazada por la cámara. Hay otra tercera presentación involucrando a tres personas: que es la ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán y el director de General de Asuntos jurídicos. Y no hay ningún proceso previo.

No, no estamos involucrados. No estamos citados más que en carácter de testigos en este juicio “la megacausa”, como le dieron llamar y que espero que llegue a buen término y se deslindan las responsabilidades y si hay culpable que sean condenados.

-Esa es su posición sobre el tema?

-No puedo hablar absolutamente más nada porque no lo conozco en profundidad.