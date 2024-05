Pagani es el mejor rector de la UNT desde la vuelta de la democracia

“Soy un agradecido y lo he dicho en reiteradas oportunidades. Y eso que he sido muy amigo del contador (Mario) Marigliano.

Creo que este rector (actual) Sergio Pagani, es el mejor rector que tuvo la universidad en la democracia”, señaló el secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán, José Hugo Saab, un histórico dirigente político y universitario, quien anunció el final de su carrera en la vida universitaria cuando termine el mandato el actual rector.

Saab justificó su postura diciendo que el mérito de Marigliano fue que “en una crisis fue un gran conductor en las tormentas. Acuérdense que pasaban varios presidentes de la Nación y nosotros sobrevivimos en la UNT”. Remarcó que “el clima de trabajo, la armonía en la universidad, se ha logrado con el ingeniero Pagani”. Destacó que este titular de la UNT “la impronta que le dio a lo académico, la libertad de acción, la recuperación de las tierras usurpadas en Horco Molle y en San Javier, son políticas que ha instrumentado el rector como políticas públicas de la Universidad Nacional de Tucumán” Continuó señalando que “cuando nos vayamos dentro de dos años esas obras van a quedar”. En otro parte de la conversación en un programa televisivo y se registró el siguiente dialogo:

-Tiene reelección el ingeniero Pagani?

- No. Va a cumplir su segundo mandato porque el primer mandato se lo toma cuando fue vicerrector. Es por fórmula, por consiguiente, no tiene reelección

-Y usted está mirando algún candidato que pueda aparecer en la gatera.

-Hay muchos. Yo aprendí también esto del ingeniero Pagani: el respeto por la autoridad. Nosotros hace dos años, le cuento una anécdota. Le pregunté si iba a ser o no candidato. Era enero y las

elecciones eran en mayo y lo veía que no se movía, que no caminaba por la universidad y me estaba desesperando. Y ahí me dio una gran enseñanza: no iba a mover un dedo mientras el ingeniero (José) García, que era el rector, esté como rector, porque sería faltarle el respeto. Eso me enseñó a ser cauteloso, a ser respetuoso de las autoridades que están. Y, por eso, yo voy a trabajar con él, y a la par de él, hasta el último día. Nos vamos a ir juntos de la universidad porque creo que también hay periodos, que hay que terminarlos y hay que cerrarlos. Y les soy muy sincero; yo con el ingeniero Pagani tengo una relación de mucho cariño. Pero además siento que él me enseñó demasiadas cosas, a pesar de ser un hombre ya grande y con mucha calle. Y esta es una de ellas: respeto por el rector que está en funciones.

Entonces, cuando me van a hablar, algunos que quieren ser candidatos, le decimos esperemos hasta marzo, dentro de 2 años, del 2026.