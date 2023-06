Germán Alfaro: “No puede ser que en las escuelas haya más fiscales sentados que gente votando. Esto no es democracia”

El intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio , Germán Alfaro, reiteró sus críticas al modelo electoral de acoples que rige en la provincia y pidió modificarlo.

“Este sistema no debe existir más, porque malversa la voluntad popular. No puede ser que en las escuelas haya más fiscales sentados que gente votando. Esto no es democracia”, señaló el referente opositor luego de emitir su voto esta mañana en el Colegio Guillermina.

Alfaro sostuvo que el régimen vigente “está totalmente desbordado y no puede haber más elecciones con estas características en Tucumán”. Además, aclaró que “no hace falta de ninguna manera reformar la Constitución para modificar el régimen electoral actual, que no representa ni la democracia ni la voluntad popular”.

Por otro lado informó que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) captaron imágenes de personas ingresando a la madrugada a una entidad bancaria para retirar dinero, en una situación que estaría vinculada con el clientelismo electoral. “Tenemos imágenes del Centro de Monitoreo que muestran que hoy a las 5 de la mañana, en la 24 de Septiembre 719 había un congestionamiento de tránsito porque había gente retirando dinero, retirando sobres”, detalló Alfaro. “Esas imágenes ya están en manos de los apoderados de JxC para realizar las denuncias correspondientes”.