Adolfo Gonzáles Chaves: con historia y juventud, Lucía Gómez llegó a la intendencia

Lucía Gómez, intendente electa de Adolfo Gonzales Chaves es oriunda de De La Garma y tiene 29 años. Proviene de una familia de clase media baja, hija de una empleada doméstica y de un empleado municipal, participa en política desde muy joven, en los Centros de Estudiantes de la escuela secundaria.

Con esfuerzo, perseverancia y dedicación llegó a la universidad donde no solo continuó con su militancia política, sino que, se convirtió en Licenciada en Relaciones Internacionales.

En la actualidad trabaja en el Congreso de la Nación junto a Facundo Manes y se convirtió en la nueva intendente de la vecina localidad; pese a su corta edad, le sobra experiencia para asumir el cargo para el cual sus coterráneos le brindaron la confianza.

Lucía Gómez Foto: Lucía Gomez

Vía Tres Arroyos dialogó con Lucía Gómez.

VTA: Asumiste un gran desafío no solo por tu juventud, sino por pertenecer a un partido político que no gobernaba Chaves desde hace 30 años. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Y por qué te pusiste al frente de este proyecto?

“Estamos muy contentos por todo el apoyo que recibimos. Por mi trabajo en el Congreso de la Nación junto a Facundo Manes, puede acompañarlo en su recorrida a lo largo y ancho del país y yo sentía que en esta lucha por una Argentina mejor no se podía dar sino empezaba por mi propio lugar. Ahí nació la candidatura a intendente acompañada por un gran equipo”.

“Estoy muy emocionada por el gran acompañamiento que recibí de toda la gente del distrito y en particular también de mí pueblo, De la Garma, donde obtuvimos más de 900 votos que es un número histórico para para una lista”.

VTA: Pasada la primera alegría y la euforia del triunfo ¿Cuáles son las cosas prioritarias en las cuales se necesita trabajar en Gonzales Chaves?

“Hay un montón de frentes en los cuales hay que trabajar. Nuestras propuestas nacen de los reclamos de la gente y nuestra gestión va a ser cercana a la gente”.

“Cuando uno recorre los distintos pueblos que conforman nuestro distrito, lo primero que sale es la gran falencia del sistema de salud, el segundo tema que sale son los caminos rurales que son intransitables; lo tercero es que la gente nos pide trabajo ¿cómo atraes trabajo? Con apoyo a los comerciantes locales, a las empresas, las industrias que dispone Gonzáles Chaves y atrayendo nuevas empresas para poder dar nuevas fuentes de trabajo; el otro gran reclamo también viene del sector educativo.

Para este último punto tenemos un proyecto para la regionalización del Nivel Superior de Educación donde en conjunto con Tres Arroyos, González Cháves y San Cayetano podamos trabajar coordinadamente en oportunidades para quienes quieran estudiar y para poder hacer una lógica de rotación de carreras como hay en otros lugares de la provincia de Buenos Aires.

VTA: Acá siempre hay una comparación recurrente que no solo hace la ciudadanía sino también los políticos: Chaves tiene combis y Tres Arroyos, no.

“En Chaves es un servicio absolutamente necesario porque no tenemos oportunidades universitarias o terciarias que nos brinde un progreso, un futuro u oportunidades a nuestros jóvenes como ocurre en Tres Arroyos”.

“La política de las combis es una política que yo celebro desde la actual intendencia de Marcelo Santillán, esa política lo que garantiza es que los jóvenes de nuestro distrito por puedan tener oportunidades de estudio, puedan acercarse a ciudades cercanas como Tres Arroyos”.

“Con las combis o con las casas de Chaves que están en lugares como, por ejemplo La Plata, para que los jóvenes puedan hospedarse y seguir estudiando, estamos muy bien pero quedamos muy atrasados en otros aspectos”.

“Además de lo que te contaba sobre la regionalización del Nivel Superior de Educación apostamos a la mejora en la infraestructura y en los insumos de las escuelas. No venimos acá a vender espejitos de colores, si no que venimos a solucionar los problemas inmediatos y de futuro progreso que necesita nuestro distrito”.

VTA: La Unión Cívica Radical vuelve de tu mano a gobernar Chaves luego de 30 años, y esa mano también la extendiste para recibir a otros partidos políticos.

“Al principio de la campaña hicimos una alianza con la Unión Vecinal, que es un partido que ha sido gobierno varios años. Nos sentamos juntos porque yo lo que veo como joven, es que siempre se repiten las mismas maneras de la política. Los políticos se viven peleando entre ellos y no hay un plan ni una planificación programada y también durante los últimos años siempre se vota en contra de…”

“Cuando ganó Mauricio Macri se votó en contra de Cristina Kirchner, cuando ganó Alberto Fernández se votó en contra de Mauricio Macri. Nunca se vota a favor de un plan de gobierno o por una planificación para el desarrollo”.

“ Yo me senté con Unión Vecinal para dejar nuestras diferencias ideológicas de lado para focalizarnos en un único objetivo que es el desarrollo de nuestro distrito y hacer una planificación seria, un programa de gobierno serio. Creo que eso también lo tiene que empezar a hacer un poco la diligencia política de la Argentina y a nivel provincial porque si no nos salimos más del pozo en el que estamos como sociedad”.

VTA: ¿Cómo se está llevando a cabo la transición?

“El domingo cuando ya estaban definidos los resultados, el intendente Marcelo Santillán y la Secretaría de Gobierno, Susana Suárez se acercaron al local a saludarnos y a ponerse a disposición para el período de transición. En estos días ya estaremos pautando la reunión para trabajar en conjunto. Es algo que celebro sobre todo porque se cumple 40 años de democracia en nuestro país y poder llevar un período de transición pacífico y con tranquilidad es muy bueno, sobre todos porque acá estamos todos los días trabajando por la gente de nuestro pueblo y nos debemos a la gente de Gonzáles Chaves”.

“Yo celebro ese gesto político que hizo el intendente porque tanto él como yo, representamos la voz del pueblo y es lo que tenemos que hacer”.

Para finalizar la entrevista Lucía Gómez les dejó un mensaje a todos los jóvenes

“A todos aquellos jóvenes que todos los días sueñan y quieren luchar, les digo que lo hagan. Nosotros al principio de la campaña teníamos muchos mitos que derribar: Se me pusieron en contra porque era de De la Garma, me dijeron que no podía ser intendente porque tenía 28 años, trabajamos y derribamos todos esos mitos”.

“Mi mensaje a los jóvenes es que cuando sueñen y cuando quieran tener una lucha genuina y trabajar realmente para cambiar un poco la realidad, que lo hagan, porque todo es posible en esta vida”.