A cinco meses desde el asesinato de Lucio Dupuy, la Justicia se prepara para dictaminar una condena a las detenidas por el crimen. Con innumerables evidencias de que la progenitora del niño, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la madre, Abigail Páez, fueron las responsables de su muerte, la etapa de pruebas está por cerrar.

Luego de que las pericias psicológicas y psiquiátricas obligatorias revelaran que ambas acusadas asesinaron al menor de 5 años en noviembre del 2021, y tras comprobar que además abusaban sexualmente de él, se agravó su imputación. También se analizaron los dibujos que el pequeño hacía en el jardín, confirmando el calvario que sufría.

En este sentido, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, confirmó a VíaPaís que la etapa de pruebas se cerrará los primeros días de mayo: “Ya están las pruebas, de ahí hay un paso a la condena firme y que luego se deberá cumplir. La Justicia actuó bien, han resuelto todo antes de un año”.

Las dos acusadas de asesinar a Lucio Dupuy.

Cabe destacar que, tras arrojar los resultados de los primeros exámenes psicológicos a los que sometieron a ambas imputadas, el abogado querellante, José Mario Aguerrido, solicitó la ampliación de algunos puntos periciales. Si bien rechazaron su pedido, la evidencia que hay es suficiente.

“La ampliación de puntos periciales que solicitamos fue negado por el juez Daniel Ralli, pero no fueron necesarias porque las pruebas fueron contundentes, el análisis psicológico y psiquiátrico obligatorio dio resultados positivos, lo asesinaron ellas”, explicó Ramón.

Caso de Lucio Dupuy: una lucha para todos los niños maltratados

Por los cinco meses del asesinato de Lucio Dupuy, la ciudad pampeana donde ocurrió la tragedia, General Pico, se movilizará nuevamente pidiendo justicia por él.

Pero el juicio y las manifestaciones que se hacen en su nombre no son la única lucha que la familia paterna de la víctima lleva adelante. Lejos de cruzarse de brazos también buscan llegar al Congreso.

El diputado Martín Maquieyra y Ramón Dupuy, abuelo de Lucio. Foto: @martinmaquieyra

Ramón contó que, luego de presentar las firmas del proyecto de ley contra el maltrato infantil ante Martín Maquieyra, el diputado de La Pampa por el PRO que lo propuso, aseguró que puede ser sancionado este año.

Durante esta semana se terminará de conformar la comisión para que la Ley Lucio sea analizada y luego tratada en ambas Cámaras. El funcionario pampeano confirmó que será prioridad para que este 2022 se convierta en una ley que proteja a todos los niños del país.

La abuela de Lucio Dupuy, junto a Christian (padre del niño) y su pareja. Foto: Victoria Urruspuru

“Nuestro dolor lo vamos a transformar en una lucha por esos chicos. La vida de Lucio me la robaron, me la quitaron y no tiene que ser en vano, tiene que ser por algo justo y necesario”, sostuvo el abuelo del pequeño.

El miércoles 16 de marzo se estudió las ilustraciones que la víctima hacía en el jardín de infantes para tratar de determinar si sufría violencia infantil o doméstica. Los resultados revelaron que efectivamente recibía maltratos y abusos.

“Me siento horrible porque nosotros, a la semana de que mataron a Lucio, fuimos a preguntar por lo que había pasado, si él iba a la escuela normalmente, si había faltado, si iba lastimado”, detalló Ramón. Sin embargo, en ese momento la familia paterna del niño no obtuvo la verdad.

Entonces agregó: “Las maestras nos mintieron en la cara porque sí fue con lastimaduras, quebrado; incluso faltó una semana completa. Ellos solo se manejaron por teléfono. Nos lo negaron y nosotros fuimos con la intención de que nos entregaran una carpetita con los dibujos y trabajos que Lucio había hecho en el jardín, pero no nos quisieron dar esas carpetas”.

Finalmente la Justicia decidió estudiar las ilustraciones que hacía. El doctor José Mario Aguerrido explicó que en base a los resultados se da cuenta de un niño sufriendo y gritando gráficamente. Los tachones y borrones que realizaba, sumado a los colores que utilizaba, representaban aquello que no podía o no se animaba a verbalizar.

El caso de Lucio despertó conciencia sobre el maltrato infantil. Ramón Dupuy aseguró que no se van a detener hasta que se haga justicia y señaló que está abocado a que ambas acusadas paguen por lo que hicieron.

Mural de Lucio Dupuy en la calle 11 entre 8 y 10, General Pico, La Pampa. Foto: El Diario De La Pampa

También indicó que el pequeño de cinco años se mantendrá presente en la memoria de las personas. “Cuando se pintó el mural de mi nieto en General Pico fui a verlo con mi esposa, Silvia, pero la realidad es que Lucio no debería estar ahí, debería estar con nosotros en casa”, finalizó.