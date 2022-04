A cinco meses del asesinato de Lucio Dupuy, la ciudad pampeana de General Pico -lugar donde sucedió el crimen- se movilizará nuevamente en su nombre. La manifestación comenzará a las 18:00 horas en la Plaza San Martín y la familia paterna del menor fallecido estará presente como cada mes.

Ramón Dupuy, abuelo del niño, en diálogo con VíaPaís señaló que el 26 de cada mes la localidad de La Pampa marcha en memoria de Lucio, debido a que fue asesinado un 26 de noviembre del 2021 en manos de su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la madre, Abigail Páez. También alentó a que desde cada provincia la gente también se pueda movilizar.

¿En qué etapa se encuentra la Ley Lucio?

Asimismo, adelantó que el proyecto de la Ley Lucio, contra el maltrato infantil, fue aprobado y esta semana se terminará de conformar una comisión para que entre. El siguiente paso es que vaya a ambas Cámaras.

Estiman que dicha Ley, propuesta por el diputado Martín Maquieyra, podría ser aprobada este año. La misma va a ser la primera en tratarse durante 2022, pues tiene prioridad.

Ramón Dupuy estará presente en la marcha por los 5 meses desde el asesinato de su nieto. Foto: Victoria Urruspuru

“Nuestro dolor lo vamos a transformar en una lucha por todos esos chicos que son maltratados”, dijo Ramón. Luego agregó: “La vida de Lucio me la robaron, me la quitaron y no tiene que ser en vano, tiene que ser por algo justo y necesario”.