“Era un muñeco”, así describió Bibiana Chamas a Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa. La mujer lo conoció de bebé cuando visitaba a sus abuelos. Siempre presente en las marchas pidiendo justicia por el pequeño, lo recordó en sus primeros años de vida.

Chamas conoció a la familia paterna del menor en General Pico cuando eran más jóvenes. Los Dupuy vivían a una cuadra del hogar de su abuela, entonces cuando iba a visitarla los veía jugando al futbol en la calle.

“Son tan unidos”, afirmó Bibiana. Los conoce de toda la vida. Con los años se casaron y se fueron a vivir cerca de su vivienda. Cada tanto los iba a visitar por las noches: “Ellos acostaban a los niños, cuando Christian (padre de Lucio) era chico, y nos quedábamos charlando”.

Años más tarde, al nacer Lucio lo fue a conocer siendo tan solo un bebé. Lo veía cuando viajaba a General Pico e iba a la casa de sus abuelos. Según lo describió, era un rubiecito con ojos destacables.

Christian, padre de Lucio Dupuy, junto a su madre. Foto: Victoria Urruspuru

“Era un muñeco, hasta sus últimos días fue un muñeco. Era un rusito con unos ojazos”, recordó con melancolía. Luego agregó: “No se va el dolor, yo tengo miles de cosas para hacer, pero nada calma el dolor”.

En diálogo con VíaPaís contó que a veces no quiere ni ver los grupos que se crearon por el asesinato del pequeño. En ellos se informa acerca de la causa y organizan las marchas que se hacen en recuerdo del niño. La familia Dupuy siempre fue cercana, sobre todo Ramón y Silvia, padres de Christian, a quien recuerda correr alrededor de la mesa cuando era un nene.

“A veces mis hijos me retan, me dicen ‘mamá es de noche y ya estás llorando’. Yo no sabía que esas asesinas estaban juntas y nunca me imaginé lo que pasaría”, señaló. El 26 de noviembre del 2021 ella cumplió años y Lucito perdió la vida. Esa fecha la marcó y ahora en cada aniversario ya no querrá festejar, sino pedir justicia.

Christian Dupuy con Lucio, su hijo. Foto: Christian Dupuy

No lo podía creer. En ese tiempo se escribía con Silvia, la abuela de Lucio, pero ese día no llamó, pues supuso que por la conmoción tan grande no necesitarían su llamado. “Esperé, luego lo hice y el sábado ya estaban todos en la plaza, no hubo necesidad de convocar a la gente, éramos 3 mil personas”, indicó.

En varias ocasiones se apuntó contra la parte paterna. El padre del nene fue acusado de estar ausente e ignorar lo que le sucedía a su hijo. Chamas, de esta forma, pidió que esto deje de pasar, pues era una familia unida y preocupada.

“Ahora me duele que la gente de General Pico no los acompañe”, aseguró. Con el pasar de los meses el número de manifestantes en las movilizaciones fue bajando. Frente a esto, Bibiana, fiel a la causa del menor, exigió justicia y que el país se movilice por Lucio.