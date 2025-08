La picante reacción de Brenda Asnicar al regreso de Patito Feo con Julieta Poggio como Antonella: “El dinero...”

El regreso de Patito Feo al teatro despertó furor y nostalgia entre los fanáticos. La historia que dividió al público entre “Las Divinas” y “Las Populares” vuelve a escena con una nueva puesta, pero sin sus protagonistas originales. Ante la sorpresa del público, Brenda Asnicar rompió el silencio y explicó por qué no formará parte del show.

La actriz, que interpretó a Antonella en la exitosa tira juvenil de El Trece, habló con Puro Show y confirmó que no será parte del elenco. “Estamos haciendo nuestras propias carreras, estamos lanzando nuestra música”, expresó sobre su presente artístico, tanto ella como Laura Esquivel, quien dio vida a Patito.

Gastón Soffriti, Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Andrés Gil.

Brenda Asnicar se sinceró sobre su decisión tras el regreso de “Patito Feo”

Aunque mantiene un cariño enorme por el proyecto que la catapultó a la fama, Asnicar aclaró que su elección no responde a conflictos ni rencores. “Amamos Patito Feo, siempre quedará en nuestro recuerdo. Siempre seremos Patito y Antonella”, dijo, con tono emotivo. “Me da felicidad que lo puedan seguir experimentando. Me parece un lindo proyecto”, agregó.

Consultada sobre si le dolió quedar fuera del show, la artista fue tajante. “Fue mi decisión no estar. Me reuní con la producción y la realidad es que estoy en otra búsqueda artística. No me mueve la aguja el dinero”, aseguró, en alusión a una supuesta suma millonaria que le ofrecieron para sumarse al proyecto.

Adolescentes. Elenco de la serie y de la obra teatral "Patito Feo". (El Trece)

Además, habló sobre Juli Poggio, quien será la encargada de interpretar a Antonella en esta nueva etapa. Lejos de generar polémicas, Brenda opinó con buena onda: “La veo muy talentosa. Creo que todas somos Antonella un poco. Julieta es más chica que yo, pero muchas chicas se sienten Antonella, no solo quien está arriba del escenario”.

Por último, compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y el respeto hacia quienes crecieron con la serie. “He crecido con esto y creo que tanto Laurita como yo merecemos respeto. Por eso decidí no participar en esta nueva era de Patito”, concluyó.