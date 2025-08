Brenda Asnicar hizo una confesión íntima y le tiró un palito a Duki: “No me...”

Brenda Asnicar volvió a ser tendencia, esta vez no por su música ni por sus actuaciones, sino por una confesión al aire que dejó a todos boquiabiertos. En medio de una charla distendida en el programa de streaming Había que decirlo, que conduce junto a Fausti Bo, Gastón Dalmau y Pauli Vetrano por El Trece, la ex “Patito Feo” habló sin filtro de su presente sentimental… y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta al rapero Duki, con quien tuvo un sonado romance.

Todo empezó cuando Brenda comentó, con cierta ironía, que “todos están en pareja menos yo”. Al hablar de sus sesiones de terapia, reveló que su psicólogo le aconsejó buscar “a alguien normal”, lo que disparó una serie de reflexiones que encendieron las redes.

La famosa impactó con un body cut out.

El tremendo palito de Brenda Asnicar para Duki

“Mi psicólogo me dice, buscate a alguien normal. La normalidad es algo que está dentro de tus parámetros”, reflexionó Brenda en vivo. Y continuó con un análisis inesperado: “Lo que no me dijo fue ‘buscate a alguien dentro de tus parámetros’. Que no tenga tatuajes, que tenga trabajo...”.

“Dentro de mis parámetros de normalidad, yo no tengo tatuajes. Por ende, alguien normal podría ser alguien que no tenga tatuajes”, agregó, mientras sus compañeros la miraban entre sorprendidos y divertidos.

La pareja compartió poco más de un año juntos.

Las redes no tardaron en reaccionar. El video se viralizó en TikTok y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos celebraron la espontaneidad de Brenda con frases como “soy yo, quejándome y después tirando veneno jajajaja”, mientras que otros cuestionaron su postura frente a los tatuajes: “Me parece rarísimo que no le des bola a alguien solo por eso”.

Las fotos que subían a redes.

Brenda Asnicar, que viene apostando fuerte al streaming y a la conducción, demostró una vez más que no tiene miedo de hablar con honestidad, aunque eso genere polémica.