Virginia Gallardo mostró su mejor lencería de encaje en un video para el infarto

Virginia Gallardo conquistó al público con su frescura y ese carisma que la acompaña desde siempre en la pantalla. A lo largo del tiempo se hizo un lugar como modelo, panelista y también en redes, donde construyó una comunidad que la sigue de cerca. En Instagram comparte de todo un poco: looks con onda, ratitos en familia y postales de su rutina. Y como era de esperarse, cada posteo suyo da que hablar.

Virginia Gallardo sorprende con sus looks en las redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo cautivó a sus seguidores con un video en el que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con distintos conjuntos de lencería con encaje, que mostró en distintas poses.

Virginia Gallardo habló sobre su papel en la serie de Menem y la polémica con Yuyito González

Virginia Gallardo forma parte del elenco de “Síganme”, la esperada serie sobre la vida de Carlos Menem que finalmente se estrenó en Amazon Prime Video, luego de varios retrasos por cuestiones legales. En la ficción, la actriz interpreta a un personaje que estaría inspirado en Yuyito González, quien tuvo un romance con el expresidente en los años 90. Sin embargo, Gallardo fue clara al respecto: “A mí no me dijeron que iba a hacer de nadie en particular. Tengo un nombre ficticio y las escenas tienen mucho de espontáneo”.

Virginia Gallardo se vistió de mucama sexy para su personificación en la serie sobre Menem

La actriz y panelista también reveló que tuvo un breve contacto con Yuyito González tras el lanzamiento del tráiler, donde se dejó entrever esa parte de la historia: “Cuando salió el avance, Yuyito me escribió para contarme que estaba enviando todo a sus abogados. Supongo que esperará al estreno para ver qué pasa realmente”. Gallardo, por su parte, se desligó de cualquier intención personal y recalcó: “Soy una actriz que representó un guion, fin”.

Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem para la serie "Síganme" (Amazon Prime Video)

Sobre la repercusión de su personaje, Virginia opinó que el foco mediático en esa escena fue intencional para generar impacto antes del lanzamiento. “La serie es larga, pero evidentemente quisieron resaltar esa situación puntual. Igual, yo ni siquiera conocía la historia real de Amalia, me enteré después”, comentó. Con estas declaraciones, Gallardo intentó bajarle el tono a la polémica y se enfocó en su rol actoral dentro del proyecto.