Ni negro, ni rojo: Pampita apostó por el color de la temporada y se robó todas las miradas con un minivestido infartante

Pampita es pura elegancia, carisma y actitud, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero no todo queda en la tele o las pasarelas: también se convirtió en una referente total en redes sociales, donde millones de seguidores no se pierden ni un detalle de su día a día. Entre looks impecables, postales familiares y viajes de ensueño, cada uno de sus posteos arrasa en likes y marca tendencia al instante.

Pampita se despidió de Madrid con un minivestido color cherry pie con brillos

En esta oportunidad, Pampita conquistó a sus seguidores con una serie de fotos que s ellevaron todas las miradas. La modelo se despidió de Madrid con un minivestido color cherry pie con brillos que presumió en sus redes y mostró en distintas poses.

“Nos vemos pronto”, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente generó miles de likes y cientos de comentarios.

Ángel de Brito reveló nuevas infidelidades de Vicuña antes del escándalo del Motorhome

Aunque pasaron varios años desde la explosiva separación entre Pampita y Benjamín Vicuña, los detalles de su historia siguen generando interés. Esta vez fue Ángel de Brito quien reavivó la polémica desde su programa en Bondi TV, al revelar una lista de famosas con las que, según él, el actor chileno habría engañado a la modelo mucho antes del episodio del Motorhome con la China Suárez.

De Brito aseguró que la relación con Vicuña fue la etapa más difícil para Pampita, marcada por múltiples infidelidades. “Lo sufrió muchísimo”, dijo el conductor, al recordar que incluso hubo una que la modelo presenció con sus propios ojos. Según el periodista, antes de que Eugenia Suárez apareciera en escena, Vicuña ya habría tenido affaires con Romina Gaetani, Natalia Oreiro e Isabel Macedo.

Benjamín Vicuña cuando estaba con Pampita.

Aunque el romance con la China fue el más escandaloso por el contexto en el que ocurrió, lo cierto es que Ángel dejó en claro que las infidelidades fueron una constante en la relación, y no una excepción. Una vez más, Pampita y Vicuña vuelven a estar en boca de todos.