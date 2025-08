Ni beige, ni negro: Luciana Salazar apostó por el color estrella de la temporada y levantó la temperatura

Luciana Salazar tiene el poder de conquistar a su público sin límites. Con un estilo provocador, deslumbra con looks cargados de sensualidad que no tardan en encender las redes y en Instagram, donde acumula millones de seguidores, cada publicación irradia actitud y glamour. Siempre bajo los reflectores, su presencia no pasa desapercibida y sus fans siguen cada paso con atención absoluta.

Luciana Salazar apostó por un look jugado con el color estrella de la temporada

En esta oportunidad, la modelo apostó por el color estrella de la temporada, el mocha mousse, con un look que se lelvó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con una remera margas largas crop en el escote, un patalón engomado al cuerpo y bucaneras altas a tono, posando frente al espejo.

Acompañó el look con el pelo lacio y suelto y un sobre a tono que le dio el toque final al look, que sin dudas no pasó desapercibido para sus fanáticos en las redes.

Luciana Salazar se sumó a DivasPlay con producciones para el infarto

Rceientemente, la modelo se animó a compartir con sus fanáticos en Instagram un adelanto de su contenido exclusivo de DivasPlay, la plataforma de contenido para adultos de la que forma parte hace poco.

Luciana Salazar levantó la temperatura con su contenido para DivasPlay

En la imagen se la puede ver con una musculosa crop escotada y una colaless blanca de encaje. “Entrá y suscribite”, escribió junto a la imagen, alentando a sus seguidores a que vean su contenido exclusivo.

Luciana Salazar se sumó recientemente a una reconocida plataforma de contenido para adultos.

Con este nuevo proyecto, la actriz vuelve a conectar con su costado más sensual, una faceta que había dejado en pausa durante un tiempo, pero que ahora retoma con una propuesta renovada.“Me costó al principio, porque venía bastante alejada de todo ese mundo”, admitió en diálogo conTeleshow. Sin embargo, también destacó:“Me sentí cómoda y libre para hacerlo”.