A los 56 años, Yanina Latorre posó en microbikini bajo el sol y se robó todas las miradas

Yanina Latorre es definitivamente una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Con una personalidad filosa y sin filtro, construyó un estilo propio que la convirtió en referente del mundo del espectáculo y la opinión mediática. Ya sea en la televisión o en redes sociales, su presencia genera repercusión y marca agenda.

En esta oportunidad, la mediática decidió compartir algunas fotos mientras disfruta de unos días de relax en Estados Unidos. En las imágenes que compartió en sus historias se la puede ver con un look playero de minivestido y lentes sol, lista para salir a disfrutar del día.

Yanina Latorre disfrutó de unos días de relax

Aunque la imagen que se llevó todas las miradas fue una que compartió horas más tarde, donde se la puede ver bajo el sol en microbikini.

Yanina Latorre reveló cómo funciona su matrimonio con Diego: “Es un acuerdo”

Tras más de 30 años de relación, Yanina Latorre dejó en claro que su matrimonio con Diego Latorre se sostiene sobre bases muy distintas a las del “amor romántico” tradicional. En respuesta a rumores de una supuesta nueva infidelidad, la panelista no dudó en compartir su mirada realista y madura sobre el vínculo que los une. “Cada uno se entiende con el marido como puede”, lanzó sin filtro, destacando que su pareja se basa en el compañerismo, la complicidad y el proyecto familiar que construyeron juntos.

Lejos de los celos, el control o las normas convencionales, Yanina describió una relación donde reina la libertad y el respeto por los espacios propios. Valoró especialmente la independencia económica que supo construir y cómo eso le permitió vivir su matrimonio desde un lugar de elección y no de necesidad. “Yo no necesito que nadie me mantenga”, aseguró.

Con la frontalidad que la caracteriza, definió su relación como un “equipo” que funciona porque hay entendimiento mutuo, crianza compartida e intereses comunes.