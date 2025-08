El dolor de Cris Morena: Salió a la luz un dato revelador sobre la muerte de Mila Yankelevich que generó indignación

Mientras Cris Morena atraviesa el duelo correspondiente a la abrupta muerte de Mila Yankelevich, su nieta, revelaron nuevos detalles sobre el accidente acuático en el que la nena falleció, mismo que se originó en una barcaza en Key Biscayne, Miami.

Más exactamente, fue Martín Candalaft quien informó sobre los nuevos hallazgos del accidente que le quitó la vida a la nieta de Cris Morena. Puntualmente, el profesional dijo, mediante su programa de streaming que se trasmite por Bondi TV, lo siguiente: “El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”.

Pese a lo sorpresivo del dato, Martín mencionó que, en Estados Unidos, no siempre necesitarías una licencia para navegar: “Cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tienen mejor, si no la tienen, no la requieren”.

Aun así, tras la muerte de la nieta de Cris Morena, Candalaft dejó entredicho que la barcaza que chocó al velero donde iban los chicos (incluida Mila) del campamento, media unos 60 pies, es decir, unos 18 metros, por lo cual sí requería licencia la persona que conducía la nave y, es justo ese detalle, el que dio pase a la investigación correspondiente.

Mila Yankelevich tenía 7 años.

Qué más se sabe sobre la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

Durante la emisión de su programa de streaming, Martín Candalaft mencionó que la barcaza no transportaba basura, sino materiales de construcción y, más relevante aún, una grúa.

En ese contexto, Martín explicó el porqué la grúa habría tenido que ver en la muerte de la nieta de Cris Morena: “La grúa estaba bastante adelante y creen, los investigadores, que pudo ser aquello que no le permitió ver a quién conducía, por lo que no sabía que se cruzaría con un velero”.

Además, Mientras Cris Morena y su familia están desbordados por la muerte de Mila Yankelevich, aparecieron dos testigos que podrían ayudar a esclarecer lo que ocurrió. “Dos obreros dijeron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma por parte de la barcaza”, informó Martín.

Por último, pero no menos importante, Candalaft destacó que algunos tripulantes le advirtieron al remolcador sobre el velero, pero este no pudo realizar ningún tipo de maniobra antes del impacto, lo cual condujo a la muerte de la nieta menor de Cris Morena.

La vez que Cris Morena cantó en público con su nieta Mila: así fue su última aparición pública.

Con base a todo lo antes mencionado, Cris Morena y su familia transitan por días de mucho dolor, no solo por la muerte de la pequeña, sino también por la investigación que hay en curso y los datos que se han revelado de la misma.