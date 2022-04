Luego de darse a conocer el resultado de las pericias a los dibujos de Lucio Dupuy, se detectó que el chico sufría desde hacía varios meses diferentes signos de maltrato y violencia en su hogar. En ese marco, realizamos un recorrido sobre los principales puntos a tener en cuenta en los dibujos de los niños que pueden darnos indicios.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, confirmó en diálogo con Diario de La Pampa el niño sufría de maltratos y abusos. “Hacía sus dibujos sin ojos por cosas que no quería ver o que le hicieron ver y no quería ver”, expresó.

El caso de Lucio Dupuy estremeció a todo el país por las señales previas de maltrato antes de que termine en su asesinato.

Incluso, el abogado querellante, José Mario Aguerrido, explicó que los resultados de las pericias de los dibujos dan cuenta de un nene que estaba sufriendo y gritando gráficamente. Esto se debe a los tachones y borrones que hacía, los colores que utilizaba, que daban cuenta de lo que no verbalizaba, ya sea porque no podía o no se animaba.

En diálogo exclusivo con Vía País, la psicóloga Carina Zanchetta comentó los principales puntos que los adultos deben tener en consideración para alertar sobre la situación que puede estar viviendo un menor. “En principio lo fundamental es estar atentos, y disponibles. Cuidar las infancias es un asunto de todos”, señaló.

"En principio lo fundamental es estar atentos, y disponibles. Cuidar las infancias es un asunto de todos", señaló la psicóloga Carina Zanchetta. Foto: Unicef

“¿Miramos a los niños?, ¿Los escuchamos? ¿Tenemos tiempo para poder jugar con ellos? ¿Qué vemos en sus rostros? ¿Su mirada es vivaz? ¿Tienen ganas de jugar? ¿Cómo son los distintos momentos de sus experiencias? ¿Hay algo en su comportamiento que nos llama la atención? ¿Qué? Las posibilidades de que un niño se exprese depende muchas veces del ambiente facilitador”, remarcó.

Cuáles son los signos de abuso de un niño

De acuerdo al sitio Guía Infantil, hay varios signos que se deben prestar atención en los casos de los niños que sufren casos de abuso. Más allá de las prevenciones que deben tener en cuenta los padres como enseñar sobre la privacidad de su cuerpo o que no deben guardar ningún secreto, hay otros puntos que se deben tener en cuenta:

- Cambios alimenticios

- Muestra miedo a personas o lugares sin motivo alguno

- Señales de regresión como mojar la cama, chuparse el dedo o empezar a comportarse como un niño más pequeño.

Zanchetta alertó por los síntomas físicos que podrían ayudar a detectar un caso de maltrato o abuso: “La enuresis, el dolor de panza, enfermarse a repetición, son algunas de las situaciones que pueden alertar y ponernos sobre aviso”.

Qué se tiene que ver en los dibujos de un niño

La psicología es uno de los pilares fundamentales para detectar cuándo un niño es afectado con problemas de maltrato. En ese marco, Zanchetta apuntó que muchas veces los dibujos son una vía para que los menores proyectos sus problemáticas.

“En el dibujo, veamos qué dibuja, cómo es el trazo, que relato hace de ese dibujo. Y si hay algo que nos preocupa, es importante que hagamos una consulta psicológica. Porque hay muchas variables que se toman en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de situación. El malestar de un niño/a/e tiene varios canales de manifestación”, señaló.

Los dibujos suelen ser una de las vías para detectar casos de maltrato o abuso infantil. Allí los niños expresan lo que muchas veces callan o no pueden decir.

Y completó: “Es importante acercarse, sin hacer demasiadas preguntas, más bien, observando y escuchando lo que el niño/a/e tiene para decirnos. Hacer hincapié en el dolor que está atravesando, respetando sus tiempos, sus modos de decir, sus silencios. La propuesta de lo lúdico ayuda a expresar situaciones de malestar producto del maltrato y/o abuso”.

Según el sitio citado anteriormente, las principales características que hay que tener en cuenta a la hora de ver un dibujo de un niño son: personas con expresiones evidentes como enojo o angustia, distorsiones en el esquema corporal, figuras desnudas, sombreados en la zona genital.

“Abordar la problemática de la violencia infantil, implica poner en primer lugar los derechos de niños/as y adolescencias, elaborar programas desde donde se trabaje con dispositivos interdisciplinarios en el ámbito de la salud y de la educación, para que en cada ámbito se puedan implementar propuestas de trabajo dirigidas al cuidado de las infancias”, cerró Zanchetta.