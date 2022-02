Hay muchas situaciones que dejan expuesta la vulnerabilidad y la falta de contención de distintos grupos de la sociedad. La dependencia económica, la falta de recursos o de contención, hacen que muchas mujeres no puedan salir de situaciones violentas o que las perjudican; es por esto que la politóloga y escritora María Florencia Freijo se puso al hombro un proyecto que busca acompañar y armar una red entre mujeres y profesionales de la psicología y la abogacía.

Freijo pensó, organizó, diseñó y puso a disposición de todas las mujeres que estén atravesando momentos complicados, violentos o injustos, un listado de de profecionales para que puedan abordar los diferentes problemas que atraviesen sin estar condicionadas por cuestiones económicas y velando porque todo sea encarado con perspectiva de género.

La idea comenzó a tomar forma en el mes de mayo, pero solo con una lista de abogados y abogadas para poder encarar demandas de alimentos, divorcios y demás situaciones que desbordan y perjudican a mujeres en su día a día. Si bien se sabe que hay posibilidades de acceder a una defensa gratuita, “esta red surge porque el Estado está colapsado”, detalla la autora de “Solas (aún acompañadas)” y “(Mal)Educadas”.

*Foto: Andrea Alegre

En esta primera instancia Freijo explica que no pretende que los profesionales trabajen gratis, sino que “es una especie de ‘beca inicial’ por la cantidad de mujeres que no pueden reclamar la cuota alimentaria porque no tienen cómo empezar”. Los profesionales que se suman están dispuestos a brindar sus servicios de manera “flexible”.

En el caso jurídicos, Florencia explica que puede ser “becando” a las mujeres a la hora de abrir una carpeta, cobrando los gastos mínimos durante el proceso o esperando a que se realice el acuerdo al final del proceso para cobrar sus honorarios.

Pero esta lista se amplió y abordó otro campo que no está siendo tratado con la importancia que merece: en el archivo que compartió a principios de febrero no solo hay abogados, sino que se suman profesionales de la salud mental. En este ámbito, se baraja la posibilidad de que los profesionales que cuenten con un respaldo puedan atender a alguna persona sin costo o poner honorarios “flexibles” que se adapten a la situación de la paciente.

¿Cómo acceder a la lista de abogadas/os y psicólogas/os?

“Ya son varias las que accedieron a patrocinio jurídico y tengo re buenas referencias. Esto me llena de esperanza”, asegura Florencia, mientras explica cómo “usar la red”. Quienes necesiten recibir asesoramiento jurídico o contención psicológica, deben ingresar a la “Red de Profesionales Voluntarias/os”.

Una vez dentro de este sitio, seleccionar la opción que se necesite para poder acceder a un archivo Excel. El listado tanto de abogadas/os, como de psicólogas/os, se divide en provincias y CABA para mejor organización.

En la planilla están los datos necesarios para contactar al profesional y se detalla provincia y lugar de atención para una mayor organización. Florencia detalla en el siguiente video cómo se puede realizar un “filtrado” de manera sencilla para dar con el profesional correcto:

El trabajo de los profesionales vale, no se pide “trabajar gratis” sino que se buscan “facilidades” para abordar estas problemáticas

“El trabajo de las y los profesionales vale. Aquí no se pide que lo hagan gratis en ningún momento. Solo que puedan ‘becar’ inicialmente algún caso, abriendo carpeta e iniciando las acciones con los costos mínimos administrativos y luego se puedan cobrar honorarios al pago final de cierre del acuerdo”, remarca la referente feminista sobre el trabajo de los letrados y sostiene que cada caso es un mundo, por lo que con el correr de los días se irán ajustando cosas.

En cuanto a la labor de los profesionales de la psicología, Freijo señaló: “La filosofía de esta red es básicamente entender que hay mujeres sin recursos que no pueden acceder a la salud mental”. Nuevamente insiste que no se busca “despreciar el trabajo de nadie”, solo que se busca posibilidades para que quienes no cuenten con los recursos correspondientes puedan ser “becados” o pagar honorarios acordes a su situación.

Hasta el momento hay inscriptos unas 280 abogadas/os y 320 psicólogas/os de todo el país e incluso hay profesionales de Uruguay. “Iniciá demanda por alimentos, mejorá tu situación laboral, mejorá tu situación anímica y salud mental”, fueron las palabras que usó Florencia Freijo para anunciar que esta gran red de profesionales ya está a disposición y que va a ser actualizada periódicamente.

“Son muchas las violencias que podemos recibir, cada mujer sabrá si lo necesita, el por qué y se acercará”, sostiene la escritora, que una vez más busca visibilizar problemáticas que atraviesa a las mujeres y dar una solución en red, haciendo equipo y respetándonos entre todas/os.

Si sos profesional, ¿cómo sumarte a la red creada por Florencia Freijo?

Todo profesional que se quiera sumar a esta red, debe enviar los siguientes datos a conocimientofeminista@gmail.com: