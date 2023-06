Rodrigo Salcedo cometió un error que hizo enojar a Wanda, pero deslumbró a los jueces y continúa en MasterChef

Rodrigo Salcedo volvió a generar un clima de tensión en la cocina de MasterChef, pero esta vez el conflicto lo tuvo con Wanda Nara, quien se enojó con el participante por querer hacer algo que no debía. El puntano había cometido un descuido y por querer remendarlo, la conductora lo acusó de estar haciendo trampa.

Rodrigo cometió un error que hizo enojar a Wanda, pero deslumbró a los jueces y continúa en MasterChef Foto: YouTube

Rodrigo tuvo un altercado con la conductora y se mostró molesto por el regaño que recibió. “Esas reglas que inventa Wanda sobre la marcha no me gustan.”, comentó el puntano.

Cuál fue el descuido que cometió Rodrigo que hizo enojar a Wanda Nara

El pasado domingo 11 de junio, se vivió la 10° gala de eliminación en MasterChef, y los participantes compitieron en el desafío de “última oportunidad”, en la que tuvieron un tiempo límite para ir al mercado y elegir al menos 3 tubérculos para incluir en su plato. Sin embargo, cuando ya había terminado el tiempo, Rodrigo se dio cuenta que cometió un descuido y decidió regresar.

Al llegar a su estación con dos canastos llenos de mercadería, el puntano se percató que había olvidado su anotador con recetas dentro de una de las heladeras. Rápidamente, regresó al mercado para buscarla pero Wanda lo detuvo y lo regañó. “Eso es trampa, no se puede hacer eso”, le gritó molesta la conductora.

Wanda regañó a Rodrigo por querer buscar su libreta dentro de la heladera Foto: YouT

Ante el regaño de Wanda, Rodrigo le explicó que sólo quería recuperar su libreta olvidada, a lo que ella le insistió que no podía. Ante esto, el puntano se molestó con la conductora y alegó que inventa reglas a último momento. “Me dice que no se puede buscar la receta adentro de la heladera. Esas reglas que inventa Wanda sobre la marcha no me gustan para nada”, comentó el participante.

Por su lado, Wanda se mostró muy enojada por la situación y le señaló al puntano que era un participante que daba mucho trabajo. “Yo te juro que, el trabajo que vos das, valés por todos los demás participantes”, comentó la conductora, quien a su vez le dijo a los jueces que Rodrigo necesitaba más reglas que el resto.

El plato que impactó a los jueces y le evitó la eliminación a Rodrigo

A pesar del momento de tensión que vivió con la conductora, Rodrigo preparó un plato con tres tubérculos con diversas cocciones que encantó al jurado. “Es sutil, elegante y espectacular”, fueron algunas de las calificaciones que brindaron los jueces.

Rodrigo hizo un plato que fascinó a los jueces y continúa en Masterchef Foto: You

Rodrigo se ha hecho crear mala fama en el programa debido a sus constantes descuidos y momentos de tensión vividos con el jurado, pero este domingo logró brillar con su talento culinario y se garantizó una semana más en el certamen. “Sigo sin poder creerlo. Es una locura para mi”, dijo emocionado el puntano.