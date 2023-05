Rodrigo Salcedo los cansó a todos: el jurado de Masterchef no dejó cocinar al puntano y Betular pidió una sanción

Rodrigo Salcedo no la pasó nada bien en el “miércoles de beneficios” en MasterChef ya que recibió un duro reto por parte de Germán Martitegui, uno de los jurados del programa, y pasó un momento muy incómodo. Mientras estaba preparando su plato, el puntano por adopción se descuidó y tiró accidentalmente una bandeja al suelo, por lo cual el chef lo retó. Damián Betular pedía a los gritos que lo sancionen.

Germán Martitegui se cansó de Rodrigo: no lo dejó cocinar y Damián Betular "pidió una sanción" Foto: YouTube

Además, Rodrigo no sólo se puso nervioso por lo sucedido, sino que Germán no lo dejó terminar su preparación hasta que no ordenada su espacio. “Ahora vas a ordenar todo. No podés cocinar hasta que tengas todo ordenado”, le indicó Martitegui. Por su lado, Damían Betular no apaciguaba la situación ya que de lejos gritaba: “¡Sanción!”.

El chef sin duda se mostró muy indignado por el desorden del puntano, mientras que Rodrigo, además de expresar vergüenza por el momento que vivió, se defendió diciendo que era un incomprendido. “Soy un complicado e incomprendido de la vida. Todo es un lío”, expresó el puntano, quien al final recibió ayuda de Wanda Nara para poder terminar su plato a tiempo.

El posible romance entre Rodrigo Salcedo y María Sol que sospecha Wanda Nara

En el programa del miércoles 17 de mayo, Wanda Nara, la conductora de Masterchef, se puso a hablar con los participantes e intentó dejar en descubierto un posible romance entre Rodrigo y la cordobesa María Sol. Luego de que los participantes contaran que salen juntos y se divierten, Wanda se animó a preguntar: ¿se armó alguna parejita?. Rápidamente todos contestaron “no”, pero Betular quedó con dudas y afirmó que se “olía algo”.

Las sospechas de un romance entre Rodrigo Salcedo y la cordobesa María Sol. Foto: YouT

“Yo sentí vibraciones entre Rodrigo y María Sol”, confesó la conductora, a lo que ambos participantes se rieron negando las sospechas y admitieron que entre ellos sólo existe una amistad. “Entre los dos nos cuidamos. Él me cuida como un hermano y yo también lo cuido porque él a veces se pierde”, comentó la cordobesa.