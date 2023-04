MasterChef: nadie se atrevió a tanto, Rodrigo corrió a Wanda Nara de la cocina con una hoja de remolacha

Si hay algo que se destaca en MasterChef Argentina, son los imprevistos y distintas reacciones, pero la “estrategia” de Rodrigo Salcedo para sacar a la conductora Wanda Nara de su sector de cocina fue un toque sutil para expresarle con su gestó culinario “andate, ya”.

Sorprendida, Wanda Nara mira a Rodrigo Salcedo, quien con una maniobra sutil en su cocina, alejó a la conductora del sector. Foto: Telefé

Wanda Nara comenzó su recorrido por las estaciones de cocina, y fue cuando la conductora del reality de Telefe, le metió presión a Rodrigo Salcedo: “¡El experto en remolachas!”, fue la primera frase.

R -No, ningún experto. Dije que me gustaban las remolachas... “Son ricas las remolachas, a mi gustan, no se si a vos Wanda”, aclaró Rodrigo en su explicación.

Para ese momento, Rodrigo ya le estaba haciendo notar a Wanda Nara que lo molestaba en su espacio de cocina.

“¿Te gustaría ganar las medallas?”, preguntó Wanda Nara mientras Rodrigo arrojaba una hoja gigante de remolacha sobre el aceite hirviendo.

Ese choque de moléculas; las del agua (tenían las hojas) se atraen entre sí, mientras que las moléculas de aceite se unen, originaron la explosión líquida que asustó a Wanda Nara y se fue retirando del sector.

Las hojas de remolacha que "explotaron" sobre el aceite hirviendo que "alejaron" a Wanda Nara. Foto: Telefe

“¡Perdón, perdón”, le pidió Rodrigo a Wanda Nara, que con cara de pocos amigos, se fue retirando del sector.

“Parce que no te gusta mucho que este cerca tuyo. Me voy. Hablamos después del programa o mandame un mail”, le respondió Wanda Nara.

Mirá el momento de Rodrigo, la “remolacha” y Wanda Nara