El participante de MasterChef que desafió al jurado: “No merezco estar en la gala de eliminación”

Este domingo se vivieron momentos de tensión en MasterChef en una nueva gala de eliminación. Es que uno de los participantes cuestionó al jurado y los dejó atónitos.

La prueba de la eliminación fue muy complicada ya que constó de la elaboración de un plato de pastelería, especialidad de Damián Betular. Los concursantes debían elaborar nueve mini tarteletas con especial atención en los detalles y la precisión, pero no todos obtuvieron los resultados esperados.

Si bien el eliminado resultó ser Juan Ignacio con su plato que no alcanzó en cuanto al sabor ni lo estético, el cruce más incómodo de la noche fue durante la devolución a Rodolfo.

El plato que presentó Rodolfo en MasterChef Foto: captura video

Antes de escuchar las críticas de Germán Martitegui, Donato De Santis y Betular, el participante oriundo de México los desafío por pensar que no merecía estar en la gala de eliminación.

“Estoy como un poco estresado, como que a veces siento que doy todo y algo nace... Yo creo que no merezco estar en esta gala”, fue su conclusión ante la pregunta de Wanda Nara. Luego, cuando Martitegui probó un bocadillo, se desarmó al morder y analizó que “tiene una yema de huevo cruda”.

La indignación de Martitegui en MasterChef Foto: captura video

Pero Rodolfo siguió: “Yo lo probé y estaba bueno de sabor y estaba bien de consistencia”. Después le tocó probar a Betular y confesó: “Hasta yo estoy tenso”.

La devolución del jurado al plato de Rodolfo

A su turno, Martitegui se puso firme: “En cocina hay cosas que se pueden opinar y cosas que no. Para cualquier profesional que llamemos, este curd no está cocido y no es un problema del abatidor, es un problema de la temperatura cuando lo hiciste”.

Betular analizó “que la masa está bien”, y Donato siguió: “Este curd te quedó ahí, pero la excelencia es lo que nosotros siempre esperamos”. Pese a las críticas, el participante confesó que “en el fondo” le tenía fe a su presentación.