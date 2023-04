MasterChef: Damián Betular comparó a Aquiles con un famoso actor de Hollywood y la respuesta del cordobés sorprendió

En la gala del jueves en MasterChef se vivió una particular situación entre Damián Betular y Aquiles González Sviatschi: el reconocido chef lo comparó con un famosísimo actor de Hollywood, pero la respuesta no fue la que esperaba, ya que el cordobés no dudó en corregirlo y su respuesta lo dejó sin palabras.

Para la última prueba semanal, los participantes prepararon hamburguesas. Tras una riña en las góndolas que terminaron con el zapato de Rodolfo ensangrentado, los cocineros se concentraron en sus preparaciones y esperaron la revisión de los chefs para seguir avanzando en la competencia.

Betular comparó a Aquiles con Brat Pitt y la respuesta del cordobés lo descolocó

“Cada vez que paso por la estación o te veo me acuerdo de ‘¡Aquiles, Aquiles!’ ¿Viste la película de Brad Pitt de Aquiles?”, preguntó Betular, haciendo referencia a Troya, el film de 2004 que fue dirigido por Wolfgang Petersen y protagonizado por el estadounidense.

“Pero yo creo que soy un poco más lindo que Brad Pitt”, respondió con altura el joven cocinero de 19 años, dejando atónito al jurado. “Bueno... ¿Por qué estás cortando el pan ya?”, expresó Damián, cambiando rotundamente de tema.

Aquiles se llevó el delantal negro en la gala de MasterChef

Luego de la preparación, Aquiles le presentó al jurado de MasterChef tres hamburguesas de entraña y bondiola con provoleta crocante. “Llegó la hora de la verdad y el jurado probará sus hamburguesas. ¡Adelante nuestro Brad Pitt, Aquiles!”, exclamó Wanda Nara e invitó al estudiante a pasar al frente. “¿Qué Brad Pitt?”, preguntó irónico Betular.

Tras la devolución, el joven volvió a tener problemas con las papas fritas. “Seguí practicando en tu casa, cuando te salgan bien, recién volvé a hacerlas acá”, exclamó Martitegui, a lo que Betular agregó: “Yo no sé si están peor que la última vez”. Sin embargo, Donato no estuvo de acuerdo con sus compañeros.

A raíz de eso y otros errores en la hamburguesa, Aquiles se llevó el delantal negro y pasó directamente a la gala de eliminación del domingo. “Cuando paso con Rodolfo, significa un delantal negro”, exclamó el cordobés en el backstage.