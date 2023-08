Un grupo de turistas presenció el impresionante desprendimiento de un glaciar en Santa Cruz y el video se hizo viral

Las maravillas que propone la Patagonia argentina son infinitas y Santa Cruz es el lugar ideal si lo que se quiere es conocer los imponentes glaciares, estas gruesas masas de hielo que se convierten en un atractivo único para los amantes del frío. Un grupo de turistas vivenció de cerca el momento exacto del desprendimiento de uno de los glaciares y el video se llenó de reacciones.

El influencer Fran Silva compartió este miércoles 23 de agosto un instante único: había viajado con su novia a El Calafate, en Santa Cruz, a conocer los glaciares, como el Upsala y el Spegazzini. Mientras navegaban, con un grupo de viajeros, por el famoso Lago Argentino, se encontraron con el impresionante desprendimiento de uno de los glaciares, que impactó a todos.

El Glaciar Upsala es uno de los glaciares más increíbles en Santa Cruz. Foto: Elglaciarperitomoreno.com

El impactante video del glaciar en El Calafate

El usuario subió el increíble video, donde se puede ver el momento exacto del desprendimiento, a todas sus redes ya que la emoción por vivir semejante experiencia fue total. El video tuvo más de 2 millones de vistas y miles de comentarios.

Muchos usuarios estaban alucinados por la belleza de la naturaleza: “Veo el video asombrada, el color azul del hielo es impresionante”, “Esa excursión el que tiene la suerte de ir,no se la pierda...!!!!😍”.

Otros comentaron su preocupación por la situación del planeta: “Qué bello el calentamiento global”, “A la vista es un espectáculo lindo, pero la realidad es triste”, “A mí me preocupa mucho 😳”.

Y otros usuarios explicaron su postura: “Gente, existe el calentamiento global, pero este no es el caso, si el glaciar no se rompe el agua no dejaría de subir, pasó toda la vida”, “En realidad es un equilibrio natural, esto tiene que pasar...”.