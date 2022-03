Ante el pronóstico de tormentas importantes, con lluvias abundantes y vientos fuertes, desde la Dirección de Protección Ciudadana y Medioambiente del Municipio se alerta a la población, recordando las medidas de prevención a tener en cuenta.

De acuerdo a lo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, en nuestra región se espera, entre el miércoles y el viernes de esta semana, el paso de una importante tormenta, con lluvias persistentes (con acumulados de entre 50 y 100 mm), vientos fuertes y actividad eléctrica. Todos estos eventos tendrán mayor incidencia el día jueves.

¿Qué hacer antes, durante y después de una tormenta?

Antes

Lo principal es mantenerse informado para evitar exponerse ante situaciones de riesgo. Una vez que tomemos conocimiento de una posible tormenta fuerte o alerta meteorológico, se recomienda:

• Prepárese y prepare a su familia, todos deben saber qué hacer ante emergencias en el hogar.

• Tenga a mano los teléfonos de emergencias.

• En el hogar, limpieza de desagües, patios y terrazas de residuos, bolsas de plástico y basura en general,

• No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

• Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

• Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

• No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta, ni depositar residuos (tierra, ramas, etc.) en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

• Cierre las ventanas con seguro y refuerce las puertas exteriores.

Durante

• En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

• NO realice actividades al aire libre.

• Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios u otras construcciones sin las adecuadas medidas de protección.

• Desconecte los aparatos eléctricos (televisores, radio, computadoras, heladeras, etc.).

• En el caso de tormenta eléctrica, si no hay edificios cercas, refúgiese en un auto y mantenga las ventanas cerradas.

• Asegúrese estar alejado de árboles u otros objetos que se pudieran caer.

• Evite cruzar cualquier ruta inundada, pueden hacer que el auto flote y sea arrastrado por la corriente.

• No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

• Si la vivienda se inunda, es necesario cortar el suministro de luz y revisar los daños que pudieran presentarse.

• No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

• En la ciudad, es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

• Verificar estado de chapas sueltas, como así también todo objeto que pueda ser proyectado a consecuencia del viento.

• Estar atento del mobiliario urbano, grúas y cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.

• Recomendaciones para los automovilistas:

1. Usar siempre cinturón de seguridad.

2. Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

3. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respeto a las condiciones climáticas normales.

4. Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

Después

En caso de anegamientos, es importante limpiar cuidadosamente los espacios para prevenir enfermedades por mala calidad del aire, el agua y la comida, accidentes de electrocución y heridas cutáneas.

Se recomienda lo siguiente, sobre la seguridad e higiene en las viviendas:

• Verificar las condiciones de seguridad estructural de la vivienda antes de reingresar a la misma.

• Verificar condiciones de humedad dentro de la vivienda antes de volver a conectar la Corriente.

• Ventilar los ambientes.

• Después de limpiar, lavarse las manos con jabón y agua segura.

• No acumular agua en recipientes. Se comportan como criaderos de mosquitos y son vectores de enfermedades como el dengue.

• Evitar la proliferación de roedores mediante el tratamiento adecuado de los residuos sólidos.