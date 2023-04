Preocupados por el avance de Milei, en el PRO buscan calmar su interna: “No nos peleemos más”

En un intento por dar vuelta la página a las peleas en el PRO, el ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, y el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, enviaron gestos de distensión para bajar el tono de los enfrentamientos. El precandidato a jefe de gobierno porteño planteó: “No nos peleemos más entre nosotros, dejemos de discutir”.

Es que una encuesta preocupa a los líderes de Juntos por el Cambio. En el partido bonaerense de Merlo Milei tendría una intención de voto del 28%, apenas 7 puntos menos que el Frente de Todos, mientras Juntos por el Cambio llega al 25%. Lo mismo sucede en algunas provincias, como en Salta, donde el diputado de La Libertad Avanza supera a JxC, y en Santa Fe, en la que el economista libertario alcanza el 26%, un punto más que el frente opositor.

Empezar por la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri y Waldo Wolff quieren empezar a descomprimir la interna desde la Ciudad. Por eso, sus declaraciones fueron en referencia a las disputas por las precandidaturas del PRO, en vista a la presión del expresidente Mauricio Macri para que su primo sea el único competidor por el partido, y a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que las elecciones en el distrito sean concurrentes, lo que generó fuertes críticas de un sector del partido, porque la medida beneficia al aspirante de Evolución Radical, Martín Lousteau.

Macri pidió terminar con las disputas en el PRO: “No nos peleemos más entre nosotros, dejemos de discutir, propongamos lo que tenemos que hacer y a la cancha. La gente elige lo que quiere votar. Más que hablar de los demás candidatos trato de hablar de mí. Creo que la gente elige por eso, el ciudadano se toma eso muy en serio al momento de votar”.

El ministro de Gobierno porteño dijo que internamente dentro de Juntos por el Cambio deben “bajar todos el nivel de enojo” porque “el único que merece estar enojado es el ciudadano, que la pasa mal, porque la inflación destroza a la clase media, jubilados, profesionales, comerciantes, que son el motor de la ciudad de Buenos Aires”. A su vez, el funcionario afirmó que la dirigencia política debe darles “esperanzas y propuestas”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Jorge Macri dijo que tiene “muy buena relación” con sus adversarios del PRO y defendió las concurrentes

El precandidato a jefe de gobierno por el PRO dijo que tiene “muy buena relación” con sus rivales electorales del partido, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós. Macri dijo que “trabaja muy bien” con los dos funcionarios y que habrá “sana competencia”. “Seguimos gestionando, no como el kirchnerismo, que están tan peleados que el país es una catástrofe”, indicó.

El ministro de Gobierno porteño, además, defendió las elecciones concurrentes: “Me parecía lo mejor no dividir al PRO, pero con el nuevo sistema esto es medio anecdótico, me preocupa menos. En 2011, el 90% de la gente cortó boleta para elegirme como intendente de Vicente López. Confío en la capacidad de construir vínculos con el ciudadano”.

Wado Wolff: “Trabajo para que se calmen las cosas”

En esta línea de concordia, Wolff bajó un mensaje similar al de Macri: “Trabajo para que se calmen las cosas, desde mi posición institucional me hago cargo de que no estamos dando un espectáculo bueno ni razonable. Veo el clima de esta campaña como muy belicoso y binario, veo un gran retroceso en ese sentido. En lo personal, me quedo tranquilo con que nunca pegué para adentro”.

El secretario de Asuntos Públicos porteño dijo que deben ser “la alternativa al kirchnerismo” en las elecciones presidenciales y que deben diferenciarse del Frente de Todos: “No podemos parecernos a ellos, como cuando Eduardo “Wado” de Pedro le dice a Antonio Aracre que hay funcionarios que no funcionan o Juan Grabois le dice delincuente a Sergio Massa, todos le dicen ‘fracasado’ a Alberto Fernández”.

Wolff dijo que impulsan “una propuesta superadora” y que no se meten “con cuestiones personales”: “No hay que perder tiempo en denostar al otro, sino hablar de lo que propone uno”, en declaraciones a Radio Rivadavia.