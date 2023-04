El socialismo santafesino confirmó el frente con Juntos por el Cambio y el PJ ratificó su política de alianzas

Este sábado, los partidos que pusieron a los gobernadores de los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe realizaron sus Congresos Partidarios extraordinarios, en donde ratificaron sus políticas de alianzas para las próximas elecciones PASO del 16 de julio y las generales del 10 de septiembre. De esta forma, el Partido Justicialista decidió armar alianzas, mientras que el Partido Socialista oficializó que volverá a aliarse con la UCR y ahora también con el PRO para poder retomar el poder que perdiera en 2019.

Dentro de dos semanas cierra el plazo para las presentaciones de las alianzas partidarias y en tres -el viernes 12 para ser más preciso-, el de las listas con los candidatos.

Ricardo Olivera fue el encargado de presidir el Congreso Provincial del Partido Justicialista, que tuvo unos 400 participantes de toda Santa Fe en las instalaciones de Luz y Fuerza. Participaron los 4 precandidatos a gobernador: Leandro Busatto, Roberto Mirabella, Marcos Cleri y Eduardo Tonioli. Podría sumarse un quinto, que es el que más mide: el senador nacional Marcelo Lewandowski.

“Vemos que muchos dirigentes se juntan con políticos de Buenos Aires, muchos sectores que en su momento fueron muy incompatibles como Cambiemos, el PRO y partidos provinciales como el Socialismo se juntan con dirigentes porteños. Pero Santa Fe no necesita rejuntes ni recetas importadas de Buenos Aires. Estamos cansados de la discriminación y las injusticias que se cometen contra nuestra provincia y queremos construir un modelo de desarrollo que desde el interior productivo”, remarcó el diputado nacional rafaelino Roberto Mirabella.

“Santa Fe no va a elegir delegados, sino gobernador. Queremos profundizar todo este camino de transformación que estamos llevando adelante con Omar Perotti. Profundizar logros, corregir errores, hacer lo que no se hizo e ir más lejos, más rápido. Pero no volver atrás ni cambiar de camino. Tenemos que seguir construyendo un proyecto provincial fuerte, para seguir defendiendo Santa Fe”, concluyó Mirabella.

Confirmado: el Socialismo con el PRO y la UCR

En varias ocasiones, el Partido Socialista había rechazado sumarse a Juntos por el Cambio, remarcando que “el límite es Macri”. Ya sin el expresidente en carrera presidencial, todo se allanó para que la alianza se terminara de oficializar este sábado su ingreso a “Unidos para cambiar Santa Fe”. La votación terminó siendo a favor 231 a 79.

En el debate, que se desarrolló en un clima de diálogo y respeto en el Colegio Inmaculada de la ciudad de Santa Fe, estuvieron presentes la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Mónica Fein; el diputado nacional y secretario general de la fuerza a nivel provincial, Enrique Estévez; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Pablo Farías; los diputados provinciales Clara García, Joaquín Blanco, José Garibay, Erica Hynes, Lionella Cattalini, Gisel Mahmud, Rosana Bellatti, Laura Corgniali, Lorena Ulieldín, Pablo Pinotti, Nicolás Aimar, y Esteban Lenci.

También participaron el exgobernador Antonio Bonfatti, los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón, de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci y de Recreo, Omar Colombo; los concejales de Santa Fe Laura Mondino y Paco Garibaldi, y de Rosario Mónica Ferrero y Susana Rueda, entre otras autoridades de gobiernos locales, ediles, dirigentes y militantes de distintos puntos de la provincia.

El socialismo participará de la presentación del frente “Unidos para Cambiar Santa Fe” el próximo martes en la localidad de Cayastá junto a las otras fuerzas que lo integrarán. En las primeras semanas del mes de mayo se oficializarán las candidaturas en las distintas categorías.