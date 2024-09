De los colores claros, a los brillos y la moda futurista: así fue el sexto día del BAFWEEK 2025

El evento más importante en el calendario de la moda sigue su curso. Los mejores diseñadores consagrados y emergentes, arte, tecnología e innovación se reúnen en las diferentes pasarelas para mostrar las tendencias del momento. El Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) presenta su temporada primavera verano 2025.

El sexto y ante último día de la semana de la moda reunió a las marcas Helena Dakak, Sadaels y Cher Mix en diferentes locaciones de la Ciudad de Buenos Aires que pusieron toda la creatividad, el arte y la moda en puestas en escenas que causaron furor.

Así fue el sexto día del BAFWEEK 2025 con Helena Dakak, Sadaels y Cher Mix

Helena Dakak presentó la colección de nombre “Abstracción nómade”. La misma rememora a los orígenes y la travesía de Helena, dibujan un sinuoso recorrido con quebradas que luego se transforman en líneas rectas, que delimitan las siluetas. Los recortes se unen combinando texturas que conforman regiones dentro de las prendas.

De igual manera, los colores vibrantes irrumpen sobre los tierra y los celestes a modo de estallidos de color que devienen de los cerros y la naturaleza y remiten a lo que trae impreso en sus retinas, extraídos de los paisajes en los que Helena, creció y se formó. Las estampas remiten directamente a la abstracción de las vivencias de Helena, flores desdibujadas en una absoluta síntesis, esfumadas en colores surrealistas extraídos del paisaje.

Así fue el desfile de Helena Dakak en el BAFWEEK 2024

Sadaels presentó su colección al aire libre rodeados de naturaleza y la primavera incipiente en El Rosedal de Palermo.

Las transparencias, encaje, recortes y brillos fueron los protagonistas de una colección que promete ser furor en la temporada primavera-verano.

Así fue la colección de Sadaels en el BAFWEEK 2024

Cher Mix presentó su colección “Shiny Disco Ball” en el complejo C Art Media. La misma surge de una foto como inspiración, la cual es una imagen en una bola de espejos dentro de una caja de cartón.

Los jeans mirror son el reflejo de de esa inspiración y el símbolo de la fiesta, la discoteca, entre los años 90 y 00 con la noche de Buenos Aires. Es una evocación no nostálgica y una celebración brillante, del jean, de la noche, de la música, del pop, del sentirse into the Groove.