Jeans a 15.000 pesos: la marca importada que tiene descuentos del 40% para el Día del Niño 2025

Llegó agosto y la fecha especial que esperan los más chicos es, sin dudas, el Día del Niño para recibir regalos y festejar en familia. El próximo 17 de agosto se festeja en el país y es por eso que muchos locales y marcas lanzaron promociones para comprar a un bajo costo.

A la hora de elegir un regalo para los niños de la familia hay diversas opciones que van desde los juguetes, ropa, productos tecnológicos, o entradas para salir de paseo como ir al cine, parque de diversiones, entre otros.

Entre esos regalos, la ropa es la opción más elegida por los padres, tíos o abuelos, ya que sirve para todo momento y hay variedades de descuentos por la fecha especial. La usuaria de TikTok @mamaahorro compartió las promociones que tiene una marca de primera por el Día del Niño 2025 y todo lo que se puede encontrar en el local.

Cuáles son los productos con descuentos por el Día del Niño de una marca importada

Se trata de la marca importada Renner que tiene descuentos de hasta el 40% off en ropa de niños. Si bien hay para todas las edades desde bebés hasta adultos, en el 3er piso del local hay ofertas exclusivas por la fecha.

"No solo entré, sino que compré. Hay un piso lleno de ofertas. Y el sector de niños fue mi debilidad! En @renner_ar hay hasta 40% OFF y 3 cuotas sin interés por el Día de la niñez. Los diseños y la calidad es hermosa. Hay SALE de verano e invierno", escribió la experta en ahorro en su cuenta.

En el sector de ropa para niños hay desde bebés hasta los 14 años. Hay variedades de diseños, colores y modelos inspirados en Disney como “Lilo y Stitch”.

Short y remeras desde $8.000

Vestidos desde $16.000. Diseños en estampados, bordeados o lisos.

Sweater a $13.000

Jeans a $15.000

Buzos de Disney y camisas a $15.000

Buzos de peluche para bebés a $13.000

Calzas desde $10.000

Camperas por $30.000

Hay accesorios como gorritos, mochilas, hebillas, cuadernos, entre otros.

Los locales se encuentran

En CABA por Av. Santa Fe 1638

En Córdoba en Shopping Patio Olmos, y Paseo del Jockey.