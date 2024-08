La explosiva acusación de la ex de Roberto Castillo que incluyó un bosal

La relación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo ha generado suma polémica en su círculo. Sobre todo en Daniela Fontana, la expareja del abogado que aseveró sentirse traicionada.

“Realmente la que estamos pariendo es impresionante (…) Yo también estoy hinchada (...) Hace vivos diciendo: hola comunidad que los extrañé (...) Es una persona que no es sumisa a la exposición y menos con sus hijas al lado, hablando del padre, hablando de mí”, increpó Fernández contra la expareja de Roberto Castillo.

Ahora bien, tras la disputa, Daniela Fontana decidió acudir a los medios para solicitarle a su expareja una cuota alimentaria para sus hijas de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, su accionar habría provocado una contundente medida.

La nueva medida de Roberto Castillo que provocó una polémica respuesta de su expareja

La nueva postura de Castillo fue revelada en Socios del Espectáculo, donde Fontana participó como invitada. Minutos antes de su salida al aire, recibió un bozal legal que le impedía hablar de su expareja.

Por tanto, como forma de rechazo, se presentó en cámaras con una cinta que tapaba su boca y los ojos llorosos, al tiempo que Rodrigo Lussich leyó la medida cautelar en su contra.

La medida que tomó la ex de Roberto Castillo. Foto: CLARIN

“Roberto Castillo inició el pedido de un recurso para que su ex no pueda referirse a temas que lo vinculan desde la vida de pareja, el divorcio y las hijas que tienen en común. Presentó una demanda con base en la demanda que ella presentó por el tema alimentos provisorios”, destacó el conductor.

Roberto Castillo en LAM. Foto: América

“Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial obrante en dichos documentos, ya sea por sí o por terceros, como divulgar en medios gráficos, televisivos, radiodifusión o redes sociales, cualquier dato, imagen o circunstancia vinculada a con vida privada del actor, o sobre cualquier aspecto de su vida íntima, familia o hijas, como ha hecho en programas de televisión”.

Seguidamente, Rossich expresó que en caso de incumplirse esta medida, Vera Fontana debía pagar un millón de pesos por cada difusión.

Cuál es la respuesta de Vera Fontana a la medida cautelar de Roberto Castillo

Luego de explicar el recurso legal del abogado, Fontana se quitó la cinta y rompió el silencio: “Yo no me meto con nadie, no tengo la capacidad de dañar a nadie, solo exijo lo que le corresponde a mis hijas. Lo que necesito para vivir, nada más”.