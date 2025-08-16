Salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Ale Sergi y Cintia Bustamante que impactó a todos: “Tenían un...”

Ale Sergi y Cintia Bustamante decidieron poner fin a su relación tras 10 años juntos, generando sorpresa entre sus seguidores. Se habían conocido durante un recital de Miranda!, la banda que lidera el músico, y desde entonces se mostraban como una de las parejas más estables del ámbito artístico.

Ale Sergi y su novia Cintia Bustamante

Durante su tiempo juntos compartieron viajes, momentos privados y mantuvieron un perfil bajo que los alejaba de los escándalos, lo que daba la impresión de un vínculo sólido. Sin embargo, con el paso de los años, las diferencias fueron desgastando la relación hasta llegar a su final.

La razón por la que cortó Ale Sergi con su pareja

Según contó Ángel de Brito en LAM, la ruptura se produjo en buenos términos y sin la intervención de terceros. “El motivo fue el desgaste. No convivían pero tenían un gato juntos”, explicó el conductor, aclarando que la decisión fue tomada de manera consensuada.

Antes de dar los nombres, de Brito los definió con una sola palabra: ‘Talento’. Luego precisó que se trataba de Ale Sergi y Cintia Bustamante: ella, cordobesa, DJ y muy reconocida en su ámbito; él, uno de los cantantes más emblemáticos del pop argentino al frente de Miranda!.

A lo largo de los años, su relación tuvo altibajos, pero siempre lograban reconciliarse y continuar juntos. Esa historia de idas y vueltas reforzaba la imagen de una pareja sólida y cómplice, muy querida tanto por sus allegados como por el público. Por eso, la noticia sorprendió a todos: no había señales visibles de crisis y, en el ambiente artístico, eran vistos como una dupla que había encontrado el equilibrio ideal entre la vida pública y la intimidad.