De Andrea Rincón a su actual pareja: todos los romances de Ale Sergi de Miranda!

Alejandro Gustavo Sergi Galante, más conocido como Ale Sergi, es uno de los cantantes de pop más reconocidos de Argentina. Junto a Juliana Gattas forma el dúo “Miranda!”, que celebra más de 20 años de carrera. Además de su trayectoria musical, Sergi se destaca actualmente por su rol como jurado en La Voz Argentina, donde aporta su experiencia y carisma para guiar a los participantes en el concurso de talentos.

Durante años, la sexualidad del cantante fue objeto de muchos rumores. Mientras algunos aseguraban que era un homosexual reprimido, un vistazo a sus parejas revela una realidad distinta. Consultado al respecto, el artista negó esas afirmaciones.

“La verdad es que no soy gay. Por alguna razón a mí siempre me gustó ‘Prince’, ‘The Cure’, pintarme los ojos, bailar medio loco, elegirme la ropa, cantar, y encima tengo la voz aguda… y no me gusta jugar al fútbol. No es de ahora que alguien me pregunte si soy gay: me pasa de toda la vida”, expresó Ale Sergi. Sin embargo, una de sus exnovias afirmó lo contrario y brindó algunos detalles.

Juliana Gattas: Su compañera musical en “Miranda!” durante más de dos décadas fue también su novia, aunque solo por unos meses. Cuando el amor no prosperó, mantuvieron una relación de amistad, y fue en ese vínculo donde surgió el grupo.

Andrea Rincón: Este fue uno de los romances más recordados de Ale Sergi, que tuvo lugar entre 2013 y 2014, en medio de rumores sobre adicciones de ambos y sorprendiendo a muchos.

Nieves Jaller: Antes de su relación con Rincón, Sergi estuvo cuatro años con Nieves Jaller, quien luego de la ruptura expresó su enojo. La bailarina reveló que en varias ocasiones incorporaron a otras personas en sus encuentros sexuales y aseguró que Ale Sergi es un gay reprimido, además de contar que intentó incluir a “un chico gay” en uno de sus tríos.

Jaller también admitió que ella misma era una “lesbiana no asumida”, lo que, según ella, explicaría la duración de su relación con el cantante oriundo de Haedo. Por otro lado, criticó duramente a Rincón, describiéndola como “un macho” y “una mina muy interesada”, alegando que Andrea Rincón está mantenida por “empresarios viejos”.

Cintia Bustamante: Actualmente es su pareja, con quien lleva varios años de relación. Bustamante es DJ y conoció a Sergi durante un recital en Córdoba.