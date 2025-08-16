El Polaco compartió una foto con su ex y dejó en shock a los fans de Silvina Luna por un particular detalle

Después de generar revuelo con varias fotos subidas de tono, El Polaco volvió a estar en el centro de la atención en redes al compartir una postal familiar junto a su hija Alma y su ex, Valeria Aquino. “12 años mi amor. Almita te amo con mi vida”, escribió en referencia al cumpleaños de la nena, una de las grandes alegrías de su vida.

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes se sorprendieron al ver lo mucho que había crecido la adolescente. Sin embargo, varios fans de Silvina Luna también hicieron notar su asombro al observar a Valeria Aquino, señalando que la mujer se parecía mucho a la recordada actriz y modelo rosarina que se hizo conocida en Gran Hermano 2.

El Polaco.

“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Qué aire a Sil que tiene”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina”, “No se puede creer”, “Barby Silenzi se muere si ve esta foto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantante de cumbia. Tras años de escándalos y conflictos, todo indica que reina la paz entre Ezequiel y su expareja, quienes ahora solo buscan el bienestar de Alma.

La razón por la que Silvina Luna no se casó con El Polaco

Silvina Luna y El Polaco vivieron un intenso romance. Tenían planes de casarse y el deseo de formar una familia, pero nada de eso llegó a concretarse. Otra mujer se interpuso en su camino y el músico se dejó llevar, causándole un profundo dolor a la modelo.

Ximena Capristo, íntima amiga de la ex Gran Hermano, señaló que la tercera en discordia fue Barby Silenzi, tal como siempre se había sabido. Además, reveló cómo actuaba la bailarina para conquistar al artista, con quien luego tendría una hija.

Silvina Luna y El Polaco

“Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, sostuvo, y recordó el consejo que le dio a Silvina: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”. En aquel momento, tras la infidelidad, Luna intentó perdonarlo, pero no lo consiguió. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, confesó en una entrevista.