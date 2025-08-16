Andrea Rincón reveló el problema de salud que padece a los 40 años: “Es un bajón infernal”

Andrea Rincón es una de las figuras del espectáculo que logró consolidarse gracias a su esfuerzo y dedicación. Su talento frente a las cámaras la llevó a ocupar hoy la conducción de un programa de gran relevancia como TVR.

Andrea Rincón debutó con su programa. Foto: captura pantalla.

Sin embargo, su camino no ha sido sencillo y sigue enfrentando desafíos. En ese contexto, se abrió en una entrevista para hablar sobre su enfermedad y la lucha que mantiene contra el consumo de sustancias.

Esta es la enfermedad que padece Andrea Rincón

“En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, confesó Rincón en diálogo con Dos pendejas de 50.

Profundizando sobre el tema, Andrea se mostró sincera. Para ella, y para quienes atraviesan situaciones similares, visibilizarlo y ponerle nombre resulta fundamental para poder avanzar y encontrar caminos de superación.

Al respecto, contó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”.

Y agregó: “Y después un bajón infernal, porque está todo mal, todo mal. Bueno, mis relaciones, todas fueron eso. Es un éxtasis total, porque no sé, yo dormía con mi pareja, yo arriba de él abrazada. Nos amamos como nunca a nadie amé en la vida, y de repente, mentiras, traición, engaños que me llevaban a desconfiar, a no entender, a buscar. Me perdía en mi trabajo. Estoy buscando una nueva forma de amar”, sentenció Rincón.

A través de su relato, Andrea Rincón demostró valentía y transparencia al compartir su experiencia, dejando en claro que visibilizar estas situaciones difíciles no solo ayuda a procesarlas, sino que también puede servir de apoyo a quienes atraviesan desafíos similares.