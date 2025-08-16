Noelia Marzol generó preocupación al hablar del problema de salud que padece a sus 38 años: “Este último tiempo...”

El mundo del espectáculo atraviesa momentos de gran conmoción por la difícil situación que vive Eliana Guercio, quien se sometió a un procedimiento estético que, según trascendió, le provocó quemaduras en el rostro y estaría vinculado a un caso de mala praxis. En medio de esta polémica, quien decidió contar públicamente su propia experiencia fue Noelia Marzol.

La reconocida bailarina recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que relató los motivos que la llevaron a reducir el volumen de sus labios. A sus 38 años, admitió que comenzó a notar un aspecto “exagerado” en esa zona de su rostro y, ante esa incomodidad, no dudó en buscar asesoramiento profesional.

La bailarina relató en primera persona el proceso que atravesó en el último tiempo y dio detalles de los cambios que eligió hacer. “Estuve este último tiempo encargándome mucho de mi piel, de mi carita. Me saqué labios, me saqué manchas. El pelo... Muchas cosas”, comenzó diciendo. Al compartir con sus seguidores cómo evalúa el resultado, aseguró que actualmente se siente conforme con lo conseguido.

Por supuesto, todos estos procedimientos los realizó en centros profesionales, investigando cada detalle antes de realizarlos. Con la intención de brindar tranquilidad a quienes puedan estar atravesando una experiencia similar, Marzol compartió públicamente cómo manejó todo el proceso.

Cómo está Noelia Marzol de salud

“En los labios, no sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Y lo detecté, por suerte lo detecté y me fui a quitar. Lo cuento porque creo que hay un montón de chicas que como se puso de moda, también quedaron insatisfechas con el volumen. Y hay vuelta atrás”, expresó.

En una etapa importante de su vida, Noelia también confesó que junto a su marido, Ramiro Carrera, decidieron enfocarse en fortalecer su matrimonio durante la crisis que atravesaron. Superada la parte más difícil, hoy la pareja parece estar en una mejor sintonía, mientras Marzol se dedica a cuidar su imagen.

“A mí me quitaron el excedente. Me arreglaron la forma porque también tenía como despareja la forma y estoy súper conforme con el resultado”, destacó Noelia. De esta manera, la bailarina quedó satisfecha con el procedimiento que recibió y por eso decidió compartirlo con sus seguidores.