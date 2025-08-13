Preocupación por la salud de Eliana Guercio: denunció mala praxis tras realizarse un tratamiento estético

Eliana Guercio alertó a sus más de 300 mil seguidores en Instagram tras realizar una inesperada y dura confesión. Concretamente, la exmodelo contó que vivió un preocupante momento luego de someterse a un tratamiento estético y, al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de tratarse con personas no profesionales en el área correspondiente.

Como ya es sabido, Eliana Guercio no ha dejado de tener apariciones constantes en la pantalla chica, pero para esta confesión, prefirió hacer uso de sus redes sociales y detallar todo lo que, en su momento, le generó mucha angustia y dolor.

La denuncia y reflexión de Eliana Guercio

La modelo, en principio, escribió mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram lo siguiente: “Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví“.

Eliana Guercio realizó una dura confesión por Instagram.

Luego, Eliana Guercio reveló: “Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí”.

Asimismo, Eliana Guercio siguió con su relato y apuntó: “Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”.

Debido a la mala experiencia que vivió, Eliana Guercio advirtió: “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace”.

Eliana Guercio en la actualidad

Luego, Eliana se refirió de forma puntual a su estado de salud actual: “Estoy bien, gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!”.

El consejo que Eliana Guercio compartió por Instagram.

Con tales palabras, Eliana Guercio instaló nuevamente el debate sobre la práctica responsable de los tratamientos estéticos y las conciencias de no informarse sobre los retoques que cada cual desee hacerse con determinadas personas o, en ciertas instituciones que parecerían ser “confiables” al momento.