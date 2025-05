Qué modelo es y cuánto cuesta el increíble auto de Eliana Guercio

Eliana Guercio es una exvedette argentina que ahora se desempeña como panelista de Gran Hermano todos los días. La exmodelo está casada con Sergio “Chiquito” Romero y juntos son padres de cuatro. La pareja es una de las más consolidadas y queridas del entretenimiento y deporte.

El look total black de Eliana Guercio

Hace unos días, se volvió viral el auto totalmente renovado de Chiquito Romero. El vehículo llamó la atención por ser un Audi TT RS ploteado de un plateado tipo espejo. Fue la cuenta encargada de remodelar el auto quien compartió el cambio y la felicidad del futbolista de Boca.

Ahora fue el turno de Eliana Guercio. La famosa también optó por cambiar el color de su lujoso auto y darle un aspecto completamente nuevo al que tenía. Para eso fue al mismo taller donde refaccionó su vehículo Chiquito Romero.

La exvedette tiene un Audi, igual que su esposo, pero en otro modelo. El de Eliana Guercio es S3 y el color elegido para el nuevo plateado es un llamativo amarillo New York según describió el encargado de realizar el trabajo.

Así es el auto de Eliana Guercio

“Cambio de look para el Audi S3”, escribió la cuenta @apa.id.ploteos junto a un video de cómo quedó el auto de la famosa con los cambios.

El auto de Eliana Guercio

“No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta”, expresó Eliana Guercio emocionada al ver el resultado. “Ay, qué lindo, me muero“, agregó la famosa tras ver a su auto ploteado de amarillo.

El nuevo aspecto incluyó ploteo en color amarillo New York, pintura negra en las llantas y un diseño de techo con efecto espejo y detalles símil vidrio.

El auto de Eliana Guercio

El modelo de la marca deportiva alemana es uno de los más llamativos y solicitados en el mundo. Este tiene un valor de entre 45 mil dólares y 55 mil dólares, usado en Mercado Libre.

Lo que sería entre 50 y 60 millones de pesos argentinos. El modelo cuenta con gran repercusión y es llamativo no solo por su color sino también por su forma.