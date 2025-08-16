Barby Franco encendió las alarmas al mostrarse desde la cama de un hospital: cómo está de salud

Este viernes por la tarde, Barby Franco ingresó al Sanatorio Otamendi para someterse a una cirugía y decidió mostrar parte de ese proceso a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se la pudo ver en plena internación, lo que despertó cierta preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, a pesar de la repercusión y las consultas que recibió, la pareja de Fernando Burlando prefirió no dar detalles sobre el motivo que la llevó a pasar por el quirófano.

Barby Franco.

No obstante, la propia Barby Franco se mostró con una actitud positiva tanto antes como después de la operación. De hecho, su buen humor fue tan evidente que decidió compartir tres fotografías previas a ingresar al quirófano: en la primera se la veía en la sala de espera, en la segunda ya con el camisolín puesto y cubierta con un tapado debido al frío, y en la tercera, que definió como “un toque sexy”, posó dejando ver una de sus piernas.

Horas más tarde, la modelo volvió a actualizar a sus seguidores con dos imágenes adicionales, esta vez desde la camilla de una habitación del sanatorio. Allí, manteniendo la misma energía, escribió “Todo check” para transmitir tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud, y acompañó el mensaje con un agradecimiento especial: “Gracias a todo el equipo del Sanatorio Otamendi”.

La contundente respuesta de Barby Franco sobre su hija Sarah que impactó a todos

Una de las preguntas que más se repitió durante la ronda fue: “¿Qué hacés con la ropa de Sarah que no le va más?”. Sin titubear, Barby Franco respondió con sinceridad y claridad: “La regalamos o donamos”.

Con esta respuesta, la modelo no solo reveló cómo maneja el tema del guardarropa de su hija, sino que también dejó en evidencia su compromiso con la solidaridad y el desapego material, valores que considera importantes para transmitir en su familia.

La contundente respuesta de Barby Franco sobre su hija Sarah que impactó a todos.

Esta actitud generó aún más empatía entre sus seguidores, quienes valoran su responsabilidad y generosidad al tomar decisiones conscientes en su día a día.