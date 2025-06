Barby Franco reveló qué hace con la ropa que Sarah Burlando ya no usa y dejó a todos en shock.

Fiel a su estilo cercano y transparente con sus seguidores, Barby Franco volvió a interactuar con su comunidad virtual a través de la clásica cajita de preguntas en sus redes sociales. En esta ocasión, la modelo se mostró dispuesta a responder con total sinceridad las inquietudes sobre su vida personal y familiar, abriendo una vez más las puertas de su intimidad.

Barby Franco, Fernando Burlando y Sarah. (Foto: Instagram Barby Franco)

Con su estilo relajado y simpático, Barby respondió todo tipo de preguntas, desde detalles sobre su rol como mamá hasta aspectos de su vínculo con Fernando Burlando. Entre las consultas, una relacionada con su hija Sarah llamó especialmente la atención de sus seguidores. Su forma directa y sin filtros de contestar generó una ola de reacciones, dejando en evidencia el cariño del público por su forma genuina de mostrarse.

La contundente respuesta de Barby Franco sobre su hija Sarah que impactó a todos

Una de las preguntas que más se repitió durante la ronda fue: “¿Qué hacés con la ropa de Sarah que no le va más?”. Sin titubear, Barby Franco respondió con sinceridad y claridad: “La regalamos o donamos”.

Con esta respuesta, la modelo no solo reveló cómo maneja el tema del guardarropa de su hija, sino que también dejó en evidencia su compromiso con la solidaridad y el desapego material, valores que considera importantes para transmitir en su familia.

Esta actitud generó aún más empatía entre sus seguidores, quienes valoran su responsabilidad y generosidad al tomar decisiones conscientes en su día a día.

La vez que Barby Franco reveló como Sarah Burlando dejó los pañales

Otra pregunta frecuente se centró en el proceso de dejar el pañal, un tema que suele preocupar a muchas familias. Sin embargo, Barby sorprendió con su relato: “De un día para el otro me dijo ‘mamá, no más pañal’ y desde ese día avisa cada vez que quiere ir al baño. Me la hizo re fácil”.

La facilidad y naturalidad con la que Sarah Burlando, su hija junto a Fernando Burlando, superó esta etapa generó admiración entre sus seguidores.