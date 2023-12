La angustia de Rosina de Gran Hermano 2024 tras el beso con Joel, ¿está arrepentida?

Rosina Beltrán es una de las participantes de Gran Hermano 2024. Ella es de Uruguay y conquistó a la audiencia del reality con su belleza, honestidad, simpatía y carisma. Es una de las jugadoras más alegres de la casa y eso genera conflictos con el resto de sus compañeros.

El 28 de diciembre, Rosina cumplió años dentro de la casa más famosa y Gran Hermano le preparó una sorpresa en el patio con decoración y torta de cumpleaños. En ese momento, apareció Joel, con quién tuvo una relación fuera de la casa, dijo: “Rosi necesito que me ayudes a devolverle a este ramo la rosa más linda de esta casa”. Rosina gritó, se abrazaron y luego, su compañero le dio un pico.

La opinión de Rosina sobre el beso con Joel

Más tarde, Rosina tuvo la oportunidad de hablar con su compañera Zoe sobre el beso con Joel. La participante uruguaya aclaró: “yo me siento re incómoda con esas cosas acá adentro, siento que nadie entiende cómo me siento yo. Me re presionan con ese tema”.

Luego explicó: “yo pasé un millón de cosas, por algo actúo desde donde actúo. Me cuido a mí misma, me re cuesta abrirme emocionalmente con alguien, para mí no es así, venir acá y chapar y hacer cualquiera (...) tengo algo bloqueado emocionalmente y acá no me siento cómoda para abrirme”.

Por último, señaló como piensa su diaria en la casa de Gran Hermano: “acá hay un millón de cámaras, todo el mundo opina y yo siempre fui re reservada. Yos soy influencer en las redes sociales, pero siempre cuidé mis relaciones”.

Luego Zoe le preguntó qué le pasó con sus amores anteriores y Rosina respondió: “viví muchas cosas, cosas lindas, cosas no tan lindas, cosas muy tóxicas, por eso hoy quiero estar para mí porque estuve 9 años de novia”. De todas maneras, resaltó: “creo en el amor, pero acá no vine a eso, no me quiero desenfocar a lo que vine acá por más que alguien me guste”.