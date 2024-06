A sus 80 años, Arnaldo André reveló cuál es el retoque estético que se realiza y causó furor: “Semen de toro”

Arnaldo André es uno de los actores más reconocidos y con mayor trayectoria en la televisión argentina. Nació el 10 de noviembre de 1943, en Paraguay, y saltó a la fama en los 70s, tras haber co-protagonizado con Mirtha Legrand la obra teatral 40 kilates.

Este sábado, Arnaldo André y Mirtha Legrand se reencontraron en el programa de la diva. El actor estuvo como invitado en la mesaza junto a Franco Rinaldi, Mariana Brey y Fernando Burlando.

Arnaldo André reveló que se inyecta semen de toro para mantenerse más joven.

Arnaldo André reveló cuál es el retoque estético que se realiza

Durante la comida, el actor dejó a todos boquiabiertos al revelar su secreto para mantenerse joven. La confesión de Arnaldo André surgió cuando el periodista de TN alabó al actor por su excelente estado físico a los 80 años.

En ese momento, Mirtha le preguntó si seguía algún tratamiento especial. “Lo que sucede es que voy a ver al doctor Adrián Jaime. Él mejora la calidad de vida de cada persona, así que puede que te dé alguna ‘vacunita’ anti-age”, explicó Arnaldo André.

Pero lo que más sorprendió fue el detalle del tratamiento que se realiza. “Últimamente, está trayendo cosas de Suiza. Una de ellas es semen de toro”, comentó el actor, dejando a todos atónitos.

Por supuesto, las dudas no tardaron en aparecer entre el resto de los invitados. “¿Eso se toma o se inyecta?”, preguntó Mariana Brey, curiosa. “Es una inyección”, respondió el actor, riendo.

Finalmente, André compartió que ha invitado a muchos de sus colegas a seguir su ejemplo. Aunque también aclaró que se debe seguir un protocolo con regularidad: “Muchos no tienen la disciplina para ser constantes”.

Arnaldo André y su fuerte pelea con Nicolás Cabré

Hace un tiempo, Arnaldo André reveló en diálogo con Intrusos detalles sobre su pelea con Nicolás Cabré. El actor abandonó la tira Los Únicos antes del final porque no toleraba su relación con su colega.

“No eran muy rigurosos porque nos conocíamos todos. Había una página y media en la que mi personaje no decía nada, ni tenía acción. Le propuse al director salir de escena. Me dijo que lo hablara con el apuntador para reasignar una sola línea que tenía”, explicó André.

“Yo me fui y cuando llegó mi frase, no me encontraron. Ahí, (Cabré) me agarró y me dijo cosas en mal tono adelante de todo el mundo. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y aunque la hubiera tenido creo que lo podría haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí”, aseguró el actor.

“Fueron dos meses (de teatro) en los que yo marcaba los días como los presos. Me sentía muy mal, fue una experiencia muy desagradable. Nunca más nos saludamos”, agregó.