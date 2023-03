Coti Romero enfrentó a Romina Uhrig en el debate de Gran Hermano y la dejó sin palabras

Este miércoles por la noche, Romina Uhrig fue al debate de Gran Hermano después de haber quedado eliminada el fin de semana. Allí, se encontró con sus ex compañeros, entre ellos Coti Romero, quien no dudó en enfrentarla cara a cara. “Te la pasaste criticando los cuerpos de las personas”, apuntó la correntina contra la ex diputada.

Coti y Romina se cruzaron por primera vez fuera de la casa y se vivió un momento de mucha tensión. La relación entre la influencer y la ex diputada no terminó del todo bien y en el piso del estudio de Gran Hermano se notó que la correntina tenía cosas por decirle.

Los ex jugadores del reality criticaron la participación de Romina y fueron muy duros con ella en vivo. En este contexto, Romero expresó: “Me trataste de mala leche, mala mina y mala persona. Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda”.

“También hablaste de mi relación. No te hagas la desentendida, no sos Alfa”, agregó la correntina sin filtro, mientras que Romina se mostraba sorprendida por las acusaciones. Coti se mostró indignada al exponer que la ex diputada habló de la sexualidad de Agustín Guardis.

“Todo el tiempo criticabas. Están los clips. También juzgaste mi forma de hablar. Prefiero hablar así que decir ‘vistes’, ‘encontrastes’ siendo diputada nacional. Entonces me parece que, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra”, concluyó la pareja de ‘El Conejo’. Ante los dichos de Coti, Romina quedó sin palabras y estaba confundida.

Coti Romero se cansó de las críticas en las redes y le respondió a los haters

Después de haber presenciado el debate de Gran Hermano con Romina, la correntina recibió críticas por la manera en la que le habló a su ex compañera y ella no dudó en contestar a través de su cuenta de Instagram.

“Buenas tardes, especialmente para los pelotudos que no entendieron absolutamente nada de lo que dije en el debate de ayer”, comenzó su descargo Coti. “Les quiero explicar, porque sé que no conectan dos neuronas y van a estar viendo esta historia ya que están pendientes de mis cosas, en ningún momento dije que no había dicho nada o que yo soy una santa o que jamás critique”, agregó.

La correntina aseguró que “no podes decirle a alguien que no diga tal cosa o que es una mala persona cuando vos también lo sos. Eso es todo lo que dije queridos. Un beso”, manifestó irónicamente.

Unos minutos más tarde, la influencer subió otra foto y escribió: “Igual, seguro también les va a costar entender esta historia”. Coti no se guardó nada y volvió a compartir un video. “Y si me quieren seguir diciendo gorda, pues díganlo. Gorda tengo la billetera gracias a vos”, cerró.