La foto de Coti Romero en microbikini que causó furor y llegó al millón de ‘me gustas’

A una semana de llegar a los dos millones de seguidores en Instagram, Coti Romero volvió a estallar la red social luciendo una microbikini coral. Sus fans no pudieron pasarlo desapercibido y el posteo se llenó de ‘me gustas’ y comentarios.

En medio de la ola de calor que atraviesa el país, la ex participante de Gran Hermano lució la prenda y dejó en evidencia algunos de los tatuajes que tiene. La parte superior es en forma de triángulo con dos tiras en la espalda, mientras que la inferior es una tanga con tiras que se atan a los costados.

Muchos usuarios, incluso algunos con tildes azules, le dejaron su like y comentarios. Desde fuegos hasta piropos, la foto de Romero no pasó desapercibida y alcanzó los 1.110.000 me gustas en pocas semanas.

Coti Romero causó furor en Instagram con su microbikini coral y la foto llegó al millón de me gustas. Foto: Instagram

Algo que sus seguidores resaltan constantemente de la correntina es su estilo. Gracias a esto, ha realizado canjes para distintas marcas muy reconocidas, así como ha modelado incluso con su novio, Alexis “El Conejo” Quiroga, también ex jugador de la casa.

Falta muy poco para que termine Gran Hermano; de hecho, con la salida de Camila quedaron los cuatro finalistas. Pero antes de que la rubia sea eliminada de la casa, recibió junto a los otros “hermanitos” un saludo de Coti.

Así arrancó su video: “Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, quiero desearles mucha suerte. Segundo, Francia. Y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir de joda juntos. Sos el único que entendió que esto era un juego”.

Coti Romero envió un mensaje a sus ex compañeros de Gran Hermano. Foto: Redes sociales

Luego, la influencer le mandó su cariño a Marcos y Camila. “Marquitos sabés que sos un grande y que te apoyo siempre. Cami sos auténtica, una genia, seguí así porque sos lo más”, aseguró Romero con una sonrisa.

Y para el final dejó un contundente mensaje hacia sus ex amigas: “Para Romi y la Princesa, quiero decirles que, por lo visto, les dolió mucho enterarse de que era un juego y que no me pueden soltar dentro de la casa”, manifestó Coti. “Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen por mí”, concluyó señalando su anillo para que sepan que sigue en pareja con El Conejo.