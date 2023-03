Coti Romero apareció en la casa de Gran Hermano y le dejó un picante mensaje a Julieta y Romina

Falta muy poco para que termine Gran Hermano y los cinco participantes que siguen en juego recibieron saludos de sus ex compañeros, entre ellos apareció Coti Romero, quien le mandó su apoyo a Nacho y dejó un mensaje picante para Julieta Poggio y Romina Uhrig.

Desde que la correntina hizo la espontánea a Julieta y Daniela, la casa fue un caos. Pese a que ellas eran amigas, las jugadoras se gritaron en la cara y rompieron todo tipo de vínculo porque aseguraron que Coti se convirtió en una “traidora”.

¿Cuál fue el mensaje de Coti para Julieta y Romina?

Este jueves por la noche, Santiago del Moro le comunicó a los cinco participantes que tenía saludos especiales para ellos. Así fue que empezaron a aparecer los ex ‘hermanitos’ de la casa en la pantalla y expresaron sus sentimientos hacia los cinco jugadores vigentes.

“Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, quiero desearles mucha suerte. Segundo, Francia. Y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir de joda juntos. Sos el único que entendió que esto era un juego”, comenzó diciendo Coti en un video.

Luego, la influencer le mandó su cariño a Marcos y Camila. “Marquitos sabés que sos un grande y que te apoyo siempre. Cami sos auténtica, una genia, seguí así porque sos lo más”, aseguró Romero con una sonrisa.

Y para el final dejó un contundente mensaje hacia sus ex amigas. “Para Romi y la Princesa, quiero decirles que, por lo visto, les dolió mucho enterarse de que era un juego y que no me pueden soltar dentro de la casa”, manifestó Coti. “Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen por mí”, concluyó señalando su anillo para que sepan que sigue en pareja con “El Conejo”.