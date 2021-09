El anuncio de este martes de la ministra Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Juan Manzur sobre las nuevas medidas que regirán en Argentina desde el 1 de octubre en relación a la pandemia de coronavirus generaron sorpresa en Córdoba. Incluso mientras la Municipalidad anunció flexibilizaciones que comenzaron a regir desde este martes, la provincia se mantuvo cauta y hasta sostendrá las restricciones hasta el próximo domingo 26.

Una de las medidas que llamó más la atención a nivel nacional fue la de que el uso del tapabocas no será obligatorio al aire libre. Justamente sobre esta decisión se expresaron los expertos que asesoran al Gobierno provincial y en ese marco se decidió que Córdoba no adherirá a esa propuesta. Es más, la Municipalidad no se expresó sobre el uso del tapabocas en las nuevas medidas anunciadas.

“Consideramos que las medidas son apresuradas. Se trata de una decisión política y no sanitaria. No estamos de acuerdo en líneas generales con la decisión de no usar el barbijo. Sí en algunas situaciones particulares, al aire libre, y sólo”, declaró el médico Germán Ambasch.

Y agregó: “Nos ha costado mucho enseñar que se use el barbijo para que de forma intempestiva se le diga a la gente que no lo use siempre, cuando la pandemia sigue. El consejo nuestro al gobernador es que ha sido una medida apresurada y que continuemos como hasta ahora en ese punto”.

“Debe tenerse en cuenta que estamos todavía en pandemia y que, aunque con pocos casos, tenemos circulación de variante Delta. Además, todavía no tenemos el 80% de la población vacunada con las dos dosis”, concluyó.

