Un rosarino demanda al Estado porque sufrió un infarto tras vacunarse con AstraZeneca

Un rosarino emprendió una demanda contra el Estado por presuntas complicaciones de salud derivadas de haber sido vacunado contra el Coronavirus, durante la pandemia que asoló al mundo desde 2020 hasta 2022. El demandante denunció haber sufrido un infarto luego de haberse inoculado una dosis de AstraZeneca.

“Me puse una dosis y a la semana me dio un infarto. Entre parientes se decía que diez días antes de vacunarse había que tomar una aspirina por el tema de la coagulación, pero al final me dijeron que no hacía falta y no la tomé. Me vacuné el 19 de junio, el 26 empecé con síntomas y a las 12 del mediodía del 27 caí en la guardia del sanatorio de la Mujer”, explicó Roberto, de 56 años.

El hombre tuvo que ser sometido a la aplicación de un stent y asegura que los médicos que lo atendieron le dieron indicios de una vinculación entre la vacuna y su problema cardíaco: “Los cinco médicos que me atendieron, el de la guardia, el que me puso el stent, el que me hizo los estudios y la que me dio el alta, todos me dieron indicios de que podía ser la AstraZeneca”.

Luego de su recuperación, el denunciante comenzó a investigar por su cuenta. “En Europa la vacuna estaba prohibida en algunos casos y en otros no se le daba la segunda dosis a los menores de 55 años. Si en Europa estaba prohibida esa vacuna, ¿por qué la siguieron dando acá?, si había otras alternativas”, analizó.

la denuncia

En un principio, Roberto denunció a la Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas (Conaseva) por daños y perjuicios, pero al no recibir una respuesta positiva a su reclamo, procedió a una apelación ante la Cámara Federal de Rosario.

Cabe destacar que la demanda no se realiza a los laboratorios que realizaron las vacunas sino al Estado argentino. “El propio Estado Argentino sacó la ley para la adquisición de vacunas que proporcionan inmunidad para el covid 19. A través de la misma se autorizó al Ejecutivo a contratar la compra de vacuna y establecer cláusulas de confidencialidad respecto del contenido de esas vacunas”, explicó su abogada.

Y agregó: “El Estado liberó de los efectos adversos que las vacunas pueden producir al laboratorio fabricante y asumió a través de la creación de un Fondo de Reparación para quienes sufrieran efectos adversos”.

La letrada concluyó: “En cuanto al daño lo dejamos abierto a lo que resulte de las pericias que ofrecimos, partiendo de un dictamen que estableció un daño resarcible del 30% del total vida”.

astrazeneca sacó sus vacunas del mercado

El pasado 7 de mayo, AstraZeneca retiró del mercado europeo todas sus vacunas contra el Covid por una “caída de la demanda”. En los reportes científicos, fue una de la que registró la mayor cantidad de efectos adversos vinculados a la trombosis, en relación con otras vacunas elaboradas para la misma afección.