El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una reunión con el reconocido inmunólogo Alfredo Miroli, para discutir la implementación de nuevas estrategias para la vacunación contra el Dengue en la provincia.

“Lo que se busca con las vacunas a virus vivos atenuados es que el mismo penetre y se multiplique dentro del cuerpo, que me invada, que me infecte, pero es un virus que no me daña. Pero un paciente que recibió quimioterapia, en los últimos dos años, no solo se matan las células cancerígenas, sino también las células del sistema inmune por lo que deben esperar por lo menos dos años para poder recibir esta vacuna”, detalló Miroli.

Sin embargo, el experto destacó que no todos pueden recibir esta vacuna. Un paciente que recibió quimioterapia en los últimos dos años, no solo se matan las células cancerígenas, sino también las células del sistema inmune, por lo que deben esperar por lo menos dos años para poder recibir esta vacuna, según explicó el especialista.

Además, Miroli indicó que las siguientes personas no deben recibir la vacuna:

- Pacientes con enfermedades autoinmunes

- Pacientes con inmunodeficiencias

- Embarazadas

- Madres lactantes

- Mayores de 60 años, hasta que se complete el estudio de intolerancia

“Fuera de esto, todos se pueden vacunar”, aseguró Miroli.

El ministro Medina Ruiz destacó la importancia de trabajar conjuntamente con expertos para garantizar la seguridad y eficacia de la vacunación.

“Estamos comprometidos con la salud de los tucumanos y trabajaremos para implementar las mejores estrategias para prevenir el dengue”, declaró.

La reunión forma parte de las acciones del gobierno provincial para fortalecer la prevención y control del dengue en Tucumán.