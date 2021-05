Guillermo Farré ya es técnico de Belgrano. El equipo en el que pasó una década como futbolista y al que llevó a Primera con su gol en aquella memorable definición mano a mano con River, en la Promoción 2011. Volvió para un nuevo rol, en su primera experiencia como entrenador.

“Le damos la bienvenida a uno de los últimos ídolos que visitó la camiseta celeste. Nos hemos reunido varias veces antes de las elecciones con Guille. Tu éxito será el éxito de Belgrano”, lo recibió Luis Fabián Artime, presidente del club de Alberdi.

“Tenemos a todos los Piratas atrás para apoyar”, remarcó el Luifa respecto a la nueva función para el ex volante central para reposicionar al equipo en la Primera Nacional., en la que tiene 11 puntos. Once menos que el líder Atlanta, y tres abajo de Quilmes, cuarto y el último entre los que clasifica. Muchos ex del club y ahora hinchas, suscriben la frase del Luifa.