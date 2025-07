Con Belgrano-Huracán tuvo el corazón dividido; y recordó cuando dijo no a Boca para seguir en el Pirata

Mario Bolatti se hizo conocer en Belgrano, protagonista del ascenso de 2006 en la Promoción contra Olimpo de Bahía Blanca. Y parte de lo mejor de su carrera lo mostró en el Huracán subcampeón en 2009 con Ángel Cappa como DT. En su segundo ciclo en el Pirata, fue tentado por Boca, y optó por quedarse.

De todo eso habló el exvolante central, también integrante de la selección argentina: las sensaciones especiales del partido en Parque Patricios con goleada de Belgrano, y lo que siente por el club de Alberdi.

Mario Bolatti celebra el triunfo en Bahía Blanca y el ascenso de Belgrano ante Olimpo en 2006. (La Voz / Archivo)

“Tengo el corazón dividido, porque son dos grandes clubes donde tuve la suerte de jugar. Soy hincha de Belgrano, y tuve un año espectacular en Huracán“, rememoró en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

"Con Javier Pastore y Mati De Federico habíamos hecho una linda sociedad. Cuando nos encontrábamos los tres en la cancha armábamos un lindo quilombo. Nos quedó esa espinita de no ser campeones, pero pasan los años y se recuerda ese #Huracán".



“Belgrano necesita ser protagonista, me encantaría que pelee el torneo y participe de copas... Cada inicio de torneo se renuevan las ilusiones, las esperanzas... y como los hinchas también las tengo", remarcó.

Más allá de que todavía no decidió si se inclinará por la profesión de técnico, “tengo el curso hecho”, afirmó; dejó en claro que le gustaría volver a pertenecer “a la estructura de Belgrano”.

EL REGRESO A BELGRANO Y EL NO A BOCA

Tras surgir en Belgrano, además de Huracán jugó en el Porto, la Fiorentina, el Inter de Porto Alegre y en Racing Club. Además, Mario Bolatti es de los elegidos por haber sido convocado a la Selección con Diego Maradona como técnico y Lio Messi y Ángel Di María de compañeros. Nada menos.

El volante jugará para General Paz Juniors el Torneo Regional Amateur.

En 2015 regresó a Belgrano para un segundo ciclo, que no terminó de la manera deseada. “Está claro que la salida mia no fue linda, me hizo mucho daño por la forma que se dio. Estaba pasando un momento bárbaro y sin darme explicaciones se tomaron decisiones que me dejaron una sensación dolorosa“, expresó sobre aquel abrupto final al quedar libre.

Mario Bolatti y un sabor distinto. (Foto: Ramiro Pereyra)

Y recordó: “Estando en Belgrano me llamó Guillermo (Barros Schelotto) para ir a Boca y yo me bajé porque quería quedarme, me sentía muy bien acá”.